Ukraine: Vivienne Mort spielt für die Soldaten an der Front

Von Euronews mit AFP

Soldaten in der östlichen Region Donezk lauschen einem Live-Konzert. Als besonderer Gast ist Daniela Zayushkina dabei, Leadsängerin der in der Ukraine bekannten Rockband Vivienne Mort.

WERBUNG

Soldaten in der östlichen Region Donezk lauschen einem Live-Konzert. Sie sind in der Nähe der zerstörten Industriestadt Awdijiwka stationiert, die Russland seit fast zwei Monaten versucht einzunehmen.

Als besonderer Gast ist Daniela Zayushkina dabei, Leadsängerin der in der Ukraine bekannten Rockband Vivienne Mort. Die intime Veranstaltung findet in einem Erholungszentrum der 23. Brigade der Ukraine statt.

"Beim Zuhören habe ich nicht an die Schützengräben gedacht", sagt Oleksandr, ein Soldat, der sich hier von einer Nebenhöhlenentzündung erholt. "Es gibt Lieder oder Rhythmen, die einen an etwas erinnern, gute Erinnerungen."

"Es hat mir gefallen. Ich habe schon lange keine Musik mehr gehört, das Zeichen der Zivilisation", sagt der 31-Jährige. "Wir leben immer im Graben oder sind in einem Haus. Wir sehen hier keine Menschen."

Eine Handvoll Musiker spielt Klavier, Geige, Gitarre und Bandura - ein traditionelles ukrainisches Saiteninstrument - für ein paar Dutzend Zuhörer. Die Künstler gehörten zu den "Cultural Forces", einem Verein, der seit Beginn des Krieges im Februar 2022 mehr als 2.500 Konzerte für die Truppen veranstaltet hat.

"Wir bieten den Jungs die Möglichkeit, sich durch Musik, Gesang und Spaß abzulenken", sagt Roman Rameniev, der Gitarrist. "Sie vergessen für eine Weile, wo sie sind... und entspannen sich", sagte der 43-Jährige, der in einer Brigade kämpfte, bevor er im Juni dem Verein beitrat.

In dem von Sänger Mikolai Sierga gegründeten Verein sind 60 militärische und zivile Künstler, die in den medizinischen Einrichtungen an der Front auftreten.

Zunächst hören die Soldaten im Erholungszentrum gleichgültig zu, mit leeren Blicken und müden Gesichtern. Als der Geiger nach Wünschen fragt, fällt es den Soldaten schwer, ein Lied zu nennen. "Ich habe alles vergessen, was meine Eltern gesungen haben, als ich ein Kind war", sagt einer. "Wir können uns an nichts mehr erinnern, wir hatten einen Granatenschock", fügte ein anderer hinzu.

Auch in der Rauchpause im Freien ist der Krieg wieder da und die Gespräche drehen sich um das Leben an der Front. "Wegen der verdammten Drohnen verlässt man die Schützengräben nie", sagte ein Soldat zum anderen. "Du feuerst auf sie, schießt eine ab, aber es kommt noch schlimmer: Der Feind entdeckt dich und beschießt dich", fügte er hinzu. "Man kann sich nirgendwo verstecken".

"Früher habe ich ständig Musik gehört. Manchmal schlief ich mit den Kopfhörern im Ohr ein. Aber ich habe aufgehört, Musik zu hören. Ich habe keine Lust mehr darauf", sagt einer der Soldaten.

Daniela Zayushkina, die Leadsängerin von Vivienne Mort, sagt, das Hauptziel sei es, zu unterhalten. "Selbst wenn es nur fünf Minuten dauert." Es ist ihr dritter Auftritt für den Verein. Sie hat auch eine eigene Stiftung, die Gelder für den Kauf von Drohnen für die Kriegsanstrengungen sammelt. "Meine Priorität ist es im Moment, den Truppen zu helfen", sagt sie. "Wenn wir erst einmal gewonnen haben, wird es Zeit für andere Dinge geben."