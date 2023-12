Franzosen first: Die Grande Nation verschärft ihr Einwanderungsgesetz

LUDOVIC MARIN/AFP or licensors

Von Euronews mit AFP, dpa

Frankreichs Parlament hat ein umstrittenes Immigrationsgesetz in verschärfter Fassung verabschiedet. Mit dem neuen Gesetz will die Regierung den Balanceakt vollbringen, die Migration stärker einzugrenzen und gleichzeitig Arbeitskräfte in Mangelberufen zu gewinnen.