Die schwelende Migrationskrise an der französisch-italienischen Grenze

Was passiert an Italiens westlichem Tor zu Nordeuropa, wenn die Migrationskrise die EU-Außengrenzen an die Belastungsgrenze führt? Monica Pinna ist nach Ventimiglia an der französisch-italienischen Grenze gereist, um dieser Migrationsroute nachzuspüren.

WERBUNG Die italienische Stadt Ventimiglia, etwa acht Kilometer von der französischen Grenze entfernt, ist in den vergangenen acht Jahren Schauplatz einer andauernden Migrationskrise gewesen. 2015 führte Frankreich wieder Kontrollen an den Binnengrenzen ein und machte Ventimiglia systematisch zu einem Nadelöhr für Migranten, die versuchten, nordeuropäische Länder zu erreichen. Nach den Schengen-Bestimmungen sollte die Maßnahme "eine Ausnahme" und streng "zeitlich begrenzt" sein. Die französische Regierung erklärte, die Maßnahme sei als Reaktion auf die "Bedrohung durch den Terrorismus" eingeführt worden. Der Europäische Gerichtshof hat im September festgestellt, dass Pushbacks illegal sind. Sie verstoßen gegen die EU-Regeln für die Rückführung von Migranten - so das oberste Gericht der EU -, da der betreffenden Person "eine bestimmte Zeitspanne eingeräumt werden sollte, um das Hoheitsgebiet freiwillig zu verlassen." Alternative Reiserouten Einmal pro Woche fährt Filippo, ein pensionierter Bauunternehmer, Familien, die von der französischen Polizei abgewiesen wurden, zurück zum Bahnhof von Ventimiglia. "Die letzten 15 Kilometer sind eine psychologische und moralische Gewalt, die vor allem von der europäischen Seite gegen die Menschen ausgeübt wird, die jetzt nicht mehr umkehren können", sagt er. Filippos Fahrgäste werden erneut versuchen, Frankreich zu erreichen, auf der Suche nach einem Job, für ihre Familie oder auf dem Weg in ein anderes nördliches Land. Filippo zeigt ihnen alternative Wege, um ihre Reise fortzusetzen. Rund 40.000 Migranten wurden in diesem Jahr nach Italien zurückgeschoben. Verbände sagen, dass es früher oder später 90 % der Migranten gelingt, die Grenze zu überwinden, und dass schärfere Kontrollen den Grenzübertritt nur noch gefährlicher machen. Seit 2015 haben rund 50 Migranten bei dem Versuch, die Grenze zu überqueren, ihr Leben verloren. "Es handelt sich um ein kontinuierliches und stilles Massaker, das natürlich nicht die Ausmaße des Massakers im Mittelmeer hat, das aber leider mitten in Europa stattfindet", erklärt Jacopo Colomba, Rechtsberater der NGO WeWorld. Zehn weitere europäische Länder sind Frankreich kürzlich gefolgt und haben wieder. Grenzkontrollen eingeführt. Der Anstieg der Einwanderung ging Hand in Hand mit den Erfolgen rechtspopulistischer Parteien in ganz Europa. Sie hat auch die Verabschiedung einer strengeren Migrationspolitik vorangetrieben. Dies gilt für das umstrittene neue französische Einwanderungsgesetz ebenso wie für den großen europäischen Pakt zur Reform der EU-Migrationspolitik. Letzterer, der noch formell ratifiziert werden muss, kam nach drei Jahren heftiger Debatten zustande. Nach Ansicht von Amnesty International wirft es das europäische Asylrecht um Jahrzehnte zurück und wird wahrscheinlich dazu führen, dass Menschen, die in der EU Asyl suchen, auf jeder Etappe ihrer Reise noch mehr leiden müssen.