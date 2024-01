Bildende Kunst in ganz Katar – von Wandgemälden bis zum 5. Internationalen Kunstfestival

Qatar 365 bietet Ihnen eine Auswahl der besten Kunsterlebnisse in Doha, vom 5. Internationalen Kunstfestival von Katar bis hin zur Initiative World Wide Walls, die darauf abzielt, die Farbpalette in den städtischen Gebieten zu ergänzen.

WERBUNG

In dieser Folge von Qatar 365 erkunden wir einige der besten Kunstwerke des Landes, beginnend mit den Highlights des 5. Internationalen Kunstfestivals von Katar. Mit mehr als 300 Künstlern aus über 60 Ländern ist das Festival eines der größten des Landes.

Aadel Haleem traf Irina Tosheva, eine mazedonische Modedesignerin, der die Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt. Irina verwendet alle möglichen Materialien wieder und recycelt sie, wie zum Beispiel Glasscherben, die sie am Strand gefunden hat, und verarbeitet sie zu Knöpfen für Jacken.

Die einheimische katarische Künstlerin Sara Khalid Al Hail erklärt, dass ihre Leidenschaft für Kunst etwa zur gleichen Zeit wie das Festival begann, was ihr eine ideale Plattform bot, um ihre Kunstwerke zu präsentieren.

Die bildende Kunst in Katar beschränkt sich jedoch nicht nur auf Innenräume. In ganz Doha sind viele Wandgemälde zu sehen. Diese Art der öffentlichen Kunst hat sich durch Initiativen wie World Wide Walls verändert. Deren Gründer Jasper Wong erzählte Aadel Haleem, welche Auswirkungen diese Kunst auf den städtischen Raum hat und wie sich die Wahrnehmung der Öffentlichkeit im Laufe der Jahre positiv verändert hat.

Laila Humairah fand heraus, warum die Kunst als Spiegel des Geistes betrachtet und zunehmend als Heilmittel und Therapieform eingesetzt wird. Farben und Kreativität können helfen, Gefühle auszudrücken, wo Worte versagen.

Hala Aljaafari ist eine von 30 Künstlern, die ihre Werke in der Ausstellung Artful Minds der Qatar Foundation ausgestellt haben. Sie ermutigt jeden, einen Pinsel in die Hand zu nehmen und sich in der Kunst zu versuchen, um sofortige Entspannung zu erfahren.

Ob in öffentlichen Räumen ausgestellt oder im Rahmen globaler Veranstaltungen, Katars bildende Kunstszene verschönert 365 Tage im Jahr den Alltag eines jeden.