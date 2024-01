Wer ist der Mann, der die Nachfolge seiner Mutter, Königin Margrethe II., angetreten hat, die nach mehr als einem halben Jahrhundert auf dem Thron abgedankt hat.

Als Teenager fühlte sich Dänemarks Kronprinz Frederik im Rampenlicht unwohl und fragte sich, ob es eine Möglichkeit gäbe, der Königswürde zu entgehen.

Doch nun ist der 55-Jährige König Frederik X., nachdem seine Mutter, Königin Margrethe II. mit der jahrhundertealten Tradition des dänischen Königshauses brach und nach 52-jähriger Regentschaft abdankte.

Die Königin hatte ihre Nation verblüffte, als sie bei ihrer traditionellen Silvesteransprache ankündigte, dass sie aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten werde.

Eine Sprecherin des Königspalastes sagte der Zeitung Berlingske, die Königin habe ihre Söhne erst drei Tage vor der Ankündigung über ihre Entscheidung informiert.

Kronprinz Frederik (zweiter von links) trifft sich 1989 in Oakville mit der Familie Mondavi Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix via AP

Frederik, ein Sportler, dekorierter Offizier und Rockmusikfan, hat einen ungezwungeneren Stil als seine Mutter, ist aber in dem skandinavischen Land ebenso beliebt.

König Frederik X., der mit vollem Namen Frederik André Henrik Christian heißt, wurde am 26. Mai 1968 als erstes Kind von Margrethe und ihrem Ehemann Prinz Henrik, der 2018 starb, geboren. Sein jüngerer Bruder, Prinz Joachim, wurde 1969 geboren.

Als Kind war Frederik schüchtern und zurückhaltend. Er fühlte sich unwohl bei dem Gedanken, den Thron zu besteigen, und bei der intensiven Aufmerksamkeit und Prüfung, die damit verbunden war. In einem Interview mit der Berlingske Tidende aus dem Jahr 1996 sagte der Kronprinz, dass er sich als Jugendlicher manchmal fragte, ob er seinem Schicksal entgehen könne.

"Ich fand es zu unangenehm", sagte Frederik. "Du wusstest, dass du so öffentlich sein würdest, so bekannt, so zugänglich für jeden und so dargestellt werden würdest. Das hat mir nicht gefallen."

Kronprinz Frederik nimmt 1995 als Anwärter für das Elite-Froschmannkorps der dänischen Marine an einer Militärübung teil AP Photo/Keld Navntoft

Als Erwachsener wurde er mit seiner Position als Thronfolger immer vertrauter und bereitete sich darauf vor. Frederik, der neben Dänisch auch Englisch, Französisch und Deutsch spricht, schloss sein Studium an der Universität Aarhus mit einem Master in Politikwissenschaften ab.

Er erhielt eine militärische Ausbildung in mehreren Bereichen der dänischen Streitkräfte, unter anderem als Froschmann in einer Eliteeinheit der Marine. Frederik erhielt den Spitznamen "Pingo" wegen eines Vorfalls, bei dem sich sein Neoprenanzug mit Wasser füllte, so dass er wie ein Pinguin watschelte.

In der dänischen Botschaft in Paris und bei der dänischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York machte er Erfahrungen mit der Diplomatie. Wie der britische König Charles III. hat er ein besonderes Interesse am Klimawandel und anderen Umweltthemen gezeigt.

Zu Hause in Dänemark ist Frederik dafür bekannt, informell und bodenständig zu sein. Während er an offiziellen Anlässen in mit Medaillen geschmückten Uniformen teilnimmt, kann man ihn gelegentlich dabei beobachten, wie er mit seinen Leibwächtern im Schlepptau Fahrrad fährt oder Teenagern ein High-Five gibt.

Kronprinz Frederik bei der Eröffnung des neuen Klimazentrums der Vereinten Nationen im Jahre 2022 Martin Sylvest/Ritzau Scanpix via AP

Als begeisterter Sportler hat Frederik an sechs Marathons, einem Ironman-Triathlon und einer Hundeschlittenexpedition in Nordgrönland teilgenommen. Mehrere Jahre lang war er Dänemarks Vertreter im Internationalen Olympischen Komitee.

Einige Dänen fühlen sich in der Nähe des Kronprinzen so wohl, dass sie ihn ohne seinen königlichen Titel ansprechen.

Wie viele seiner Zeitgenossen in den europäischen Königshäusern fand auch Frederik seine Ehefrau außerhalb der Aristokratie. Er lernte die in Australien geborene Mary Donaldson, die Tochter schottischer Einwanderer, während der Olympischen Spiele in Sydney 2000 in einer Bar kennen. Vier Jahre später heirateten sie.

Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary beim Neujahrsempfang für das diplomatische Korps im Schloss Christiansborg Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix via AP

Das Paar hat vier Kinder: Kronprinz Christian, 18 Jahre, Prinzessin Isabella, 16 Jahre, und die 13-jährigen Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine.

Königin Maria hat mit ihrer unwahrscheinlichen Reise von der Insel Tasmanien zur ersten in Australien geborenen Königin auf der anderen Seite der Welt Dänen und Australier gleichermaßen in ihren Bann gezogen.

Zu Frederiks 50. Geburtstag, lobte Mary ihren Mann in einer witzigen und romantischen Rede in fließendem Dänisch.

"Du hast immer die Grenzen überschritten und darauf bestanden, die Welt um dich herum so zu gestalten, dass sie zu deiner Person passt, und hast nicht zugelassen, dass die Strukturen in dieser Welt dich definieren", sagte die Kronprinzessin.