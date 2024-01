Von Euronews mit AP

Die Abdankung der Monarchin, die am Sonntag stattfinden wird, ist für die skandinavischen Länder ein Novum.

Königin Margrethe II., Dänemarks Monarchin seit mehr als einem halben Jahrhundert, verblüffte ihr Land, als sie am Silvesterabend ankündigte, dass sie den Thron an ihren ältesten Sohn, Kronprinz Frederik, übergeben wird.

Ihre Abdankung am Sonntag ist das erste Mal seit fast 900 Jahren, dass ein dänischer Monarch freiwillig abdankt.

Hier sind fünf Dinge, die Sie über die Abdankung von Margrethe, der derzeit am längsten regierenden Monarchin in Europa, wissen sollten:

Warum dankt sie ab?

Bevor die 83-jährige Margrethe ihren Rücktritt ankündigte, gingen die meisten königlichen Beobachter davon aus, dass sie ihren Lebensabend auf dem Thron verbringen würde, wie es in Dänemark Tradition ist. Margrethe hatte keine Anzeichen dafür gezeigt, dass sie sich von ihrem weitgehend zeremoniellen Amt zurückziehen wollte. Bis vor kurzem hatte sie darauf bestanden, dass sie das Amt der Königin als einen Job auf Lebenszeit betrachtet.

Gesundheitliche Probleme haben sie jedoch offenbar zum Umdenken bewogen. Margrethe unterzog sich im vergangenen Februar einer größeren Rückenoperation und kehrte erst im April an ihren Arbeitsplatz zurück. In ihrer Rede sagte sie, die Operation habe sie veranlasst, "über die Zukunft" nachzudenken und darüber, wann sie die Verantwortung für die Krone weitergeben wolle. "Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist", sagte sie an Silvester.

Selbst die Ministerpräsidentin wusste bis kurz vor der Ankündigung nichts von den Plänen der Königin.

Königin Margrethe von Dänemark, die britische Königin Elizabeth II., Prinz Philip und Prinz Henrik (von links) bei einem Empfang im Jahre 2020 MICHAEL STEPHENS/AP/File

Was ist die Rolle des Monarchen in Dänemark?

Dänemarks Monarchie geht auf den Wikingerkönig Gorm den Alten aus dem 10. Jahrhundert zurück. Die Macht des Monarchen war einst absolut, doch heute sind die Aufgaben der königlichen Familie weitgehend zeremoniell und durch die Verfassung festgelegt. Der Monarch ist das Staatsoberhaupt Dänemarks und ein Symbol der Nation, aber die politische Entscheidungsfindung obliegt dem Kabinett und dem Parlament.

Königin Margrethe ist in Dänemark sehr beliebt, und das gilt auch für die Monarchie. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 70 % der Dänen die Monarchie befürworten.

Margrethe wird den Titel der Königin auch nach ihrer Abdankung behalten.

Königin Margrethe II. lächelt, als sie am 31. Dezember im Schloss Amalienborg in Kopenhagen eine Neujahrsansprache hält und ihre Abdankung verkündet Keld Navntoft/Ritzau Scanpix via AP

Wie wird ihre Abdankung aussehen?

Obwohl seit König Erik III. Lam im Jahr 1146 kein dänischer Monarch mehr freiwillig auf den Thron verzichtet hat, sieht das dänische Erbfolgegesetz vor, dass bei einer Abdankung die gleichen Bestimmungen gelten wie beim Tod des Herrschers.

Die Königin wird ihre Abdankung am 14. Januar bei einem Staatsrat - einem Treffen mit dem dänischen Kabinett im Schloss Christiansborg, einem riesigen Komplex in Kopenhagen, in dem sich neben den königlichen Empfangsräumen und den königlichen Stallungen auch das dänische Parlament, das Büro der Ministerpräsidentin und der Oberste Gerichtshof befinden - formell unterzeichnen.

Bei diesem Treffen wird ihr 55-jähriger Sohn König Frederik X. werden. Seine in Australien geborene Frau Mary, 51, wird Königin von Dänemark, und ihr ältester Sohn, Christian, 18, wird den Titel des Kronprinzen übernehmen. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wird den neuen König auf dem Balkon von Schloss Christiansborg der Nation vorstellen.

Anders als im Vereinigten Königreich gibt es in Dänemark keine Krönungszeremonie. Der Kopenhagener Vergnügungspark Tivoli Gardens will das neue Königspaar mit dem größten Feuerwerk in der 180-jährigen Geschichte des Parks feiern.

Nimmt Margrethe eine Vorbildfunktion für andere Könige ein?

In der europäischen Geschichte haben nur wenige Könige freiwillig auf den Thron verzichtet, aber die Dinge beginnen sich zu ändern.

In den Niederlanden ist es inzwischen üblich, dass ältere Monarchen die Krone an jüngere Generationen weitergeben: Königin Beatrix verzichtete 2013 auf den Thron und trat damit in die Fußstapfen ihrer Mutter, Königin Juliana, und ihrer Großmutter, Königin Wilhelmina.

Nicht lange nach Beatrix traten auch der belgische König Albert II. und der spanische König Juan Carlos I. zurück und wurden von ihren ältesten Söhnen abgelöst.

Bis zu Margrethe's Ankündigung gab es jedoch keine Anzeichen dafür, dass ihre skandinavischen Amtskollegen diesem Beispiel folgen würden. Norwegens 86-jähriger König Harald V., der in den letzten Monaten mehrfach im Krankenhaus behandelt wurde, hat nicht angedeutet, dass er zugunsten seines Sohnes, Kronprinz Haakon, abdanken will. Auch der 77-jährige schwedische König Carl XVI. Gustaf, der im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Thronjubiläum feierte, hat sich nicht geäußert.

Doch Margrethe's unerwarteter Schritt zeigt, dass alles möglich ist.

Königin Margrethe II. winkt vom Balkon während der Feierlichkeiten zu ihrem 83. Geburtstag im Schloss Amalienborg in Kopenhagen im Jahr 2023 Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP

Was wird ihr Erbe sein?

Königin Margrethe war 31 Jahre alt, als sie am 14. Januar 1972 den dänischen Thron bestieg, nur wenige Stunden nachdem ihr Vater, König Frederik IX., an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben war.

Die kettenrauchende Königin machte sich mit ihrem Witz und ihren bodenständigen Umgangsformen schnell bei den Dänen beliebt.

Sie bereiste das Land und besuchte häufig die halbautonomen dänischen Gebiete Grönland und die Färöer. Als begabte Künstlerin malte und entwarf sie Ballettkostüme, Kirchengewänder und Essgeschirr. Sie fertigte sogar Illustrationen für eine limitierte Ausgabe von J.R.R. Tolkiens "Der Herr der Ringe" an.

Die Fernsehansprache der Königin am 31. Dezember wurde zu einem festen Bestandteil der dänischen Silvesterrituale. Sie ermutigte die Dänen häufig, einander mit Respekt zu behandeln. Wie Ministerpräsidentin Frederiksen es ausdrückte, fasste die Königin in Worte, "wer wir als Volk und als Nation sind".

Margrethe's Ehemann, der in Frankreich geborene Prinz Henrik, starb im Jahr 2018. Das Paar hatte zwei Kinder, Frederik und Prinz Joachim, und acht Enkelkinder.

Während Margrethe weitgehend skandalfrei regiert hat, sorgte sie 2022 für Aufruhr innerhalb der Familie, als sie Joachims vier Kindern die königlichen Titel aberkannte. Ihre Entscheidung stand im Einklang mit anderen europäischen Königshäusern und entsprach dem Zeitgeist. Joachim sagte, er sei traurig darüber. Margrethe entschuldigte sich später, stand aber zu ihrer Entscheidung.