Genießen Sie die Wintersaison in Katar, von maritimen Traditionen bis hin zu Heißluftballons

Der Winter in Katar bietet die idealen Wetterbedingungen, um mehr Zeit im Freien zu verbringen, und Qatar 365 hat einige Optionen für Einheimische und Besucher ausgewählt, von einem Kulturerbe-Festival bis hin zu Aktivitäten für die ganze Familie in einem Themenpark und einem Heißluftballonfestival.

WERBUNG

In dieser Folge von Qatar 365 geht es um die verschiedenen Aktivitäten in Doha, bei denen die Menschen auch in den kühleren Monaten gerne Zeit im Freien verbringen.

Die Katarer sind sehr stolz auf ihr maritimes Erbe und ihre Traditionen. Sie nutzen jede Gelegenheit, um es zu feiern. Die klassischen Boote, die lange vor der Entdeckung von Öl und Gas zum Perlentauchen und zum Warenhandel auf hoher See verwendet wurden, sind in der Region als Daus bekannt. Diese Boote standen auf einem jährlichen Festival im Katara Cultural Village im Mittelpunkt. Aadel Haleem war zwischen den Ständen unterwegs, die die maritime Geschichte Katars zelebrierten.

Die katarische Halbinsel hat ihre Freizeit- und Unterhaltungslandschaft erweitert, ein Bonus für internationale Besucher. Laila Humairah wurde zu einer besonderen Tour durch das Lusail Winter Wonderland eingeladen, um die aufregenden Aktivitäten und Optionen des Themenparks für die ganze Familie zu entdecken.

In Katar liegt auch in der Wintersaison Spannung in der Luft. Das Qatar Balloon Festival nutzt die perfekten Wetterbedingungen und bietet eine farbenfrohe Auswahl an Heißluftballons aus aller Welt, teilweise mit verrückten Designs. Es ist zu einem Muss für Einheimische und Touristen geworden.