In New Hampshire gewinnt Donald Trump die Vorwahlen gegen Nikki Haley

Von Euronews

Ex-Präsident Donald Trump hat die wichtigen Vorwahlen seiner Partei im US-Bundesstaat New Hampshire gegen seine Herausfordererin Nikki Haley davongetragen.

Ex-US-Präsident Donald Trump hat mit seinem Sieg bei den Vorwahlen seiner Partei in New Hampshire einen großen Schritt auf eine dritte republikanischen Präsidentschaftskandidatur in Folge gemacht. Der 77-Jährige gewann die Vorwahlen gegen seine letzte Herausforderin, die 52-Jährige ehemalige US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley.

Nach einer Teil-Auszählung kam Trump auf 54 Prozent der Stimmen, während Nikki Haley 44 Prozent erreichte.

Trump machte sich über Haley lustig, er nannte sie eine "Hochstaplerin", die "den Sieg für sich beansprucht" habe, obwohl sie "sehr schlecht" abgeschnitten habe.

Nikki Haley versicherte aber, das Rennen sei noch nicht zu Ende. Die einzige Gegen-Kandidatin gegen Trump sagte, dass sie ihre Bewerbung aufrecht erhalte. Sie werde sich nun auf die Vorwahlen am 24. Februar in ihrem Heimatstaat South Carolina konzentrieren.

Nach Iowa geht auch New Hampshire an Donald Trump

Alledings betonten US-Medien, in der Geschichte sei noch nie ein Kandidat, der die Vorwahlen in Iowa und New Hampshire gewonnen hatte, anschließend nicht als Präsidentschaftskandidat der Republikaner nominiert worden.

Anders als Iowa gilt der US-Bundesstaat New Hampshire an der Ostküste als weniger konservativ - und Nikki Haley waren dort bessere Chancen vorausgesagt worden als im religiöser geprägten Iowa.