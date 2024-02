Ein Blick hinter die Kulissen von Marokkos berühmtestem Golfturnier, der Hassan II Trophy

In dieser Folge von Spotlight schauen wir hinter die Kulissen des Golfplatzes Royal Golf Dar Es Salam, auf dem vom 19. bis 24. Februar 2024 zwei der berühmtesten Golfturniere Marokkos stattfinden, die Hassan II Trophy und der dazugehörige Lalla Meryem Cup.

Die Hassan II Trophy ist dafür bekannt, dass an diesem Turnier Herren und Damen teilnehmen – im Rahmen der PGA Champions Tour bzw. der Ladies European Tour. In dieser Folge kommen vier Persönlichkeiten aus der marokkanischen Golfszene zu Wort, darunter Golfstar Maha Haddioui, die von den Fortschritten des Frauengolfs in Marokko und der Bedeutung erzählt, die der Golfplatz Dar Es Salam für sie persönlich hat.

Nach Haddioui sprechen der offizielle Fotograf Karim Tibari und die Direktorin der Architekturschule von Rabat, Imane Bennani, über die fotogene Schönheit von Rabat aus kultureller und historischer Sicht, über die Altstadt und die umliegenden Sehenswürdigkeiten.

Anschließend erzählt Greenkeeper Khammar Rahhioui von der Pflege der drei Golfplätze des Royal Golf Dar Es Salam und der vielfältigen Natur und Tierwelt der Region, die den Rahmen für das berühmteste Golfturnier Marokkos bilden.