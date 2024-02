Nawalnys Mutter sucht nach seiner Leiche

Nawalnys Mutter ist im Straflager mitgeteilt worden, dass die Leiche ihres Sohnes von Ermittlern nach Salechard überführt wurde. Doch in der dortigen Leichenhalle ist sie nicht.

Es ist unklar, wo sich der Leichnam des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny befindet. Nawalnys Team bestätigte am Samstag den Tod des Kremlkritikers und forderte, dass seine sterblichen Überreste "unverzüglich" an seine Familie übergeben werden.

Sie fügten hinzu, Nawalny sei "ermordet" worden.

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch teilte auf X mit, dass Nawalnys Mutter zu der Strafkolonie des "Sonderregimes" oberhalb des Polarkreises, in der er festgehalten wurde, gereist sei und die offizielle Nachricht erhalten habe, dass er am 16. Februar um 14:17 Uhr Ortszeit gestorben sei.

Dann wurde ihr mitgeteilt, dass seine Leiche von Ermittlern nach Salechard, dem Hauptort des Autonomen Kreises der Jamal-Nenzen, überführt worden sei.

Doch als sie und sein Anwalt in der Leichenhalle von Salechard ankamen, war diese geschlossen: "Der Anwalt rief die Telefonnummer an, die an der Tür stand. Man sagte ihm, er sei der siebte Anrufer heute. Alexejs Leiche ist nicht in der Leichenhalle", schrieb Yarmysh.

"Wir fordern, dass die Leiche von Alexej Nawalny unverzüglich an seine Familie übergeben wird", schrieb sie weiter.

Nach Angaben des Föderalen Strafvollzugsdienstes Russlands, fühlte sich Nawalny nach einem Spaziergang krank und fiel in der Strafkolonie in der Stadt Charp im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen, etwa 1.900 Kilometer nordöstlich von Moskau, in Ohnmacht. "Ein Krankenwagen traf ein, aber er konnte nicht wiederbelebt werden. Die Todesursache wird noch ermittelt", hieß es in einer Erklärung der Gefängnisverwaltung.

Maria Pevchikh, Vorstandsvorsitzende von Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung, sagte, der Oppositionsführer werde "für immer in Millionen von Herzen weiterleben".

"Nawalny wurde ermordet. Wir wissen immer noch nicht, wie wir weiterleben werden, aber gemeinsam werden wir uns etwas einfallen lassen", schrieb sie auf X.

Am Samstag kam es zu weiteren Verhaftungen, nachdem am Freitag mehr als 100 Menschen in verschiedenen russischen Städten festgenommen worden waren, als sie Blumen zum Gedenken an Nawalny an Gedenkstätten für die Opfer der Säuberungen in der Sowjet-Ära niederlegen wollten, so OVD-Info, eine Gruppe, die politische Repressionen in Russland überwacht.

Die Blumen wurden über Nacht entfernt, aber am Samstag kamen weiterhin Menschen mit Blumen. In Moskau skandierte eine große Gruppe von Menschen "Schande", als die Polizei eine schreiende Frau aus der Menge zerrte, wie ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigt.

An einer Gedenkstätte in St. Petersburg wurden mehr als 10 Personen festgenommen, darunter ein Priester, der dort einen Gottesdienst für Nawalny abhalten wollte.

In anderen Städten des Landes sperrte die Polizei einige der Gedenkstätten ab, und Beamte fotografierten die Teilnehmer und notierten ihre persönlichen Daten - ein klarer Einschüchterungsversuch.

Nawalny war seit Januar 2021 inhaftiert. Damals kehrte er nach Moskau zurückkehrte, wo ihm eine Verhaftung drohte, nachdem er sich in Deutschland von einer Nervenkampfstoffvergiftung erholt hatte, für die er den Kreml verantwortlich machte. Später wurde er dreimal verurteilt, wobei er jedes Mal erklärte, der Fall sei politisch motiviert. Nawalny erhielt eine Strafe von 19 Jahren wegen Extremismus.

Nach dem letzten Urteilsspruch sagte Nawalny, er habe verstanden, dass er "eine lebenslange Haftstrafe verbüßt, die an der Länge meines Lebens oder der Länge des Lebens dieses Regimes gemessen wird."

Die Nachricht von Nawalnys Tod kommt weniger als einen Monat vor einer Wahl, die Präsident Wladimir Putin weitere sechs Jahre an der Macht halten wird.

Sie zeigt, "dass die Strafe für Oppositionelle in Russland nicht nur Gefängnis, sondern der Tod ist", so Nigel Gould-Davies, ehemaliger britischer Botschafter in Belarus und Senior Fellow für Russland und Eurasien am International Institute for Strategic Studies in London.

Westliche Staats- und Regierungschefs haben den Kreml und Präsident Putin weitgehend für den Tod Nawalnys verantwortlich gemacht. Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, schrieb auf X, dass "die EU das russische Regime (allein) für diesen tragischen Tod verantwortlich macht".