"Idol meiner Jugend": Trauer um Fußball-Legende Andreas Brehme

Der ehemalige deutsche Fußball-Natioinalspieler Andreas Brehme ist im Alter von 63 Jahren verstorben.

Es ist ein Schock für Deutschlands Fußballwelt: Der erfolgreiche Elfmeter-Schütze beim WM-Finale 1990 gegen Argentinien, Andreas Brehme, ist in der Nacht auf Dienstag in München an einem Herzinfarkt gestorben. Das hat seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer bekannt gegeben.

Brehme, der sich zuletzt zum Tod von "Kaiser" Franz Beckenbauer geäußert hatte, starb im Alter von 63 Jahren.

"Im Himmel..."

Zu Beckenbauer hatte Brehme gesagt: "Ich denke, im Himmel wird er mit Pelé und Maradona ein magisches Dreieck gründen. Als kleiner Junge hatte ich, wie vermutlich jeder Junge in Deutschland, über meinem Bett ein Franz-Beckenbauer-Poster hängen. Später wurde er mein Boss und ich durfte mit ihm arbeiten. Und am Ende wurden wir enge Freunde. Ich habe deshalb dem Franz sehr viel zu verdanken."

Susanne Schaefer schreibt: "In tiefer Trauer teile ich im Namen der Familie mit, dass mein Lebensgefährte Andreas Brehme heute Nacht infolge eines Herzstillstandes plötzlich und unerwartet verstorben ist. Wir bitten, in dieser schweren Zeit unsere Privatsphäre zu wahren und von Fragen abzusehen".

Schon im Alter von fünf Jahren kickte Andi Brehme in Hamburg - mit seinem Vater als Trainer. Er machte eine Lehre als Maschinenschlosser, war aber schon früh Fußballprofi - allerdings nicht beim HSV, sondern beim 1. FC Saarbrücken unter Felix Magath.

Später spielte Brehme beim FC Bayern München, bei Inter Mailand und bei Real Saragossa.

Auch international trauern Fans um den Ausnahme-Kicker.

Viele teilen Fotos und Videos.

"Idol meiner Jugend"

Thomas Hitzlsperger, der beim VfB Stuttgart mit Brehme zusammengearbeitett hatte, schreibt auf X: "Andy #Brehme war ein Idol meiner Jugend und später mein Co-Trainer beim #VfB. Ein Fußballer durch und durch und ein Pfundskerl. Der erste, der genauso gut rechts wie links schießen konnte - was für ein tragischer Verlust #RIP"

Auch andere spätere Stars schreiben, dass Brehme einst ihr Vorbild war. So erinnert sich Philipp Lahm daran, dass er 1990 "so gut wie jedes Spiel" mit seinem Opa im Fernsehen angeschaut hat.

Viele Fans haben sehr persönliche Erinnerungen an Andreas Brehme - wie das den Aufkleber aus einer Hanuta-Schokoriegel-Verpackung, das sie in ihrer Kindheit und Jugend in den 90er Jahren geliebt haben.