Spanische Bauern blockieren Autobahn an der Grenze zu Frankreich

Die katalonischen Landwirte haben die Autobahn AP-7 blockiert, um gegen Wettbewerb von außerhalb der EU zu protestieren

Den zweiten Tag in Folge haben katalonische Bauern die Autobahn AP-7 blockiert. Sie beginnt an der Grenze zu Frankreich und endet bei Vera in Südspanien.

So protestieren die Landwirte gegen Wettbewerb von außerhalb der EU. Sie sind der Meinung, dass Waren aus den Nicht-EU-Ländern nicht die gleichen Kriterien erfüllen müssen wie Produkte aus der EU. Außerdem werfen sie Brüssel zu viel Bürokratie vor.

Am 29. Februar wollen sich spanische und französische Landwirte zu einem gemeinsamen Protest an der Grenze der beiden Länder versammeln.