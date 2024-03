"Helden sterben nie": Europa zollt Alexej Nawalny Tribut

In zahlreichen europäischen Städten gedachten die Menschen des Kremlkritikers Alexej Nawalny, der am Freitag in Moskau beigesetzt worden ist.

In Paris wurden Blumen und Kerzen zum Denkmal am Trocadero-Platz gebracht, mit Fotos des verstorbenen Kremlkritikers und Slogans, die den russischen Präsidenten Wladimir Putin anklagen.

In mehreren anderen Städten wurden in der Nähe von russischen Botschaften oder Konsulaten behelfsmäßige Gedenkstätten errichtet. In der serbischen Hauptstadt Belgrad versammelten sich Hunderte in der Nähe des Zauns mit Spruchbändern "Helden sterben nie". Nach der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 sind mehrere Zehntausend Russen nach Serbien gezogen. Die serbische Regierung ist traditionell russlandfreundlich.

In Rom benannten Aktivisten die Straße, in der sich die russische Botschaft befindet, um. Sie überklebten die Straßenschilder vor der Botschaft mit Zetteln, auf denen "Via Navalny" stand. Eine Initiative zur tatsächlichen Umbenennung der Straße (Via Gaeta) wurde von der Stadt Rom aber abgelehnt. Die Stadtverwaltung erwägt jedoch eine andere Straße nach Nawalny zu benennen.