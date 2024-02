Leiche von Alexej Nawalny in Salechard, sie weist blaue Flecken auf

Die Leiche des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny soll sich in in der Leichenhalle der Klinik von Salechard befinden. Laut Novaya Gazeta Europe weist sie Prellungen auf, die für einen Wiederbelebungsversuch typisch sind. Weil die Todesursache nicht fest steht, wird eine Autopsie durchgeführt.

Die Leiche von Alexej Nawalny befindet sich in der Leichenhalle des Bezirkskrankenhauses in Salechard. Das berichtet die Zeitung Novaya Gazeta Europe unter Berufung auf eine Quelle. Nach Angaben von Journalisten ist die Autopsie am Samstag noch nicht durchgeführt worden.

Nach Angaben des Gesprächspartners der Zeitung wurde die Leiche des Politikers am Abend des 16. Februar in das Krankenhaus gebracht. Ein Mitarbeiter der Ambulanzstation Salechard sagte, dass an Nawalnys Körper Prellungen gefunden wurden, die vermutlich von Krämpfen und indirekter Herzmassage herrühren könnten.

"Solche Verletzungen, wie sie von denen, die sie gesehen haben, beschrieben wurden, scheinen von Krämpfen zu stammen. Die Person krampft, man versucht, sie festzuhalten, daher kommen die blauen Flecken. Sie sagten auch, dass er einen blauen Fleck auf der Brust hatte. Aber die Art von Bluterguss, die bei indirekter Herzmassage entsteht. Sie haben also versucht, ihn wiederzubeleben, und er ist wahrscheinlich an einem Herzstillstand gestorben. Aber warum dieser Herzstillstand eingetreten ist, dazu kann noch niemand etwas sagen", sagte der Arzt.

Am Samstag kam die Mutter von Alexej Nawalny, Ljudmila Nawalnaja, in das Straflager, in der ihr Sohn gestorben war. Dort erhielt sie eine offizielle Todesanzeige und erfuhr, dass sich der Leichnam des Oppositionspolitikers in der Leichenhalle in Salechard befindet. Salechard ist der Hauptort des Autonomen Kreises der Jamal-Nenzen in Sibirien, in dem sich das Straflager IK-3 mit dem Spitznamen „Polarwolf“ befindet.

Das Untersuchungskomitee von Salechard teilte dem Anwalt von Nawalny mit, dass die Todesursache des Politikers noch nicht feststehe und daher eine zweite Untersuchung durchgeführt werde, deren Ergebnisse nächste Woche bekannt gegeben würden.

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch beschuldigte die Behörden aufs Schärfste: "Die Mörder wollen etwas vertuschen, deshalb geben sie Alexejs Leiche nicht heraus und verstecken sie sogar vor seiner Mutter." Jarmysch bezeichnete die einem Anwalt übermittelte Schlussfolgerung, dass die ersten Ermittlungen "nichts Kriminelles" an Nawalnys Tod ergeben hätten, als "Lüge".

In ganz Russland und weltweit halten am dritten Tag in Folge die Trauerkundgebungen für Alexej Nawalny an - trotz aggressiver Polizeiaktionen, bei denen Gedenkstätten zerstört und zahlreiche Personen festgenommen wurden. Allein am 16. und 17. Februar wurden nach Angaben der Bürgerrechtsorganisation OVD-Info in Russland mehr als 400 Personen festgenommen.