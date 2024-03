Von der Schmuckbranche über den Sport bis hin zur Technologie- und Wissenschaftsindustrie – Frauen spielen eine aktive Rolle bei der Gestaltung der Zukunft von Katar.

In dieser Folge feiert das Team von Qatar 365 weiterhin die Frauen in Katar. Laila Humairah traf sich mit erfolgreichen katarischen Designern auf der 20. Schmuck- und Uhrenmesse in Doha.

Reem Al Shamari ist Inhaberin von WITR Jewelry und verwendet Edelmetalle, um auf der Grundlage von individuellen Fotos von Augen einzigartige Stücke zu schaffen. DJWE 2024 bot katarischen Unternehmerinnen wie Sameera Al Mulla eine Plattform, um zu glänzen. Mit ihrer Marke Hessa Jewels möchte sie das Wesen und die Schönheit der arabischen Frauen zum Ausdruck bringen.

Der Web Summit, der zum ersten Mal in der MENA-Region stattfand, bot Qatar 365 die Möglichkeit, mit Frauen zusammenzutreffen, die in der schnell wachsenden Start-up- und Technologiebranche führend sind. Katherine Maher, CEO und Vorstandsmitglied des Web Summit, führte Aadel Haleem durch den Veranstaltungsort. Sie teilte ihre Erkenntnisse darüber mit, wie Frauen als Unternehmerinnen, Ingenieurinnen oder Technologinnen mehr in die Technologie einsteigen.

Auch in der Welt des Sports gibt es eine Vielzahl von inspirierenden Frauen. Die olympische Fechterin Ibtihaj Muhammad sagte zu Aadel Haleem, dass es ihr größter Erfolg sei, auf höchstem Niveau zu fechten. Sie hofft, dass ihre Geschichte alle Mädchen und Frauen weltweit inspiriert.

Paulette Fortez Sanchez ist Direktorin für Programme und Betrieb bei Generation Amazing. Paulette sagte zu Aadel, dass diese Art von Initiative für junge Mädchen wichtig ist, um ein Vorbild zu haben, zu dem sie aufschauen können. Die Organisation fördert junge Menschen durch Sport und Bildung als Vermächtnis der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022.