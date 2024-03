Nach russischem Raketenangriff: Fast ganz Charkiw ohne Stromversorgung

In den frühen Morgenstunden hat Russland erneut die Ukraine mit Raketen angegriffen.

Nach dem gestrigen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew hat Russland heute in den frühen Morgenstunden erneut Städte in der Ostukraine angegriffen, darunter Charkiw, Sumy, Saporischschja, Krywyj Rih, Dnipro und Kropywnyzkyj. Laut dem Kyiv Independent gab es auch Explosionen in Regionen in der Westukraine, darunter Winnyzja, Iwano-Frankiwsk und Lwiw.

Ukrainische Experten glauben, dass die jüngste Pause bei Luftangriffen mit Putins Wahlen in Russland sowie dem Mangel an Luftmunition zusammenhängt, und sie erwarten, dass jetzt die Angriffe häufiger werden.

In der Stadt Charkiw wurden nach Angaben des Gouverneurs der Region, Oleh Synjehubow, 15 Explosionen auf Energieanlangen der Stadt verzeichnet. Die Grenzstadt war infolge des Angriffs nahezu vollständig von der Stromversorgung abgeschnitten.

Der Bürgermeister von Charkiw hat in einem Beitrag auf Telegram verkündet, dass es bereits Probleme mit der Wasserversorgung gibt, weil die Stromzufuhr zu den Pumpstationen unterbrochen wurde. Zudem warnte er Anwohner und Autofahrer auch, dass die Ampeln in der Stadt nicht funktionieren.

Russischer Angriff auf den Damm in Dnipro und das AKW

Nach Angaben des Kyiv Independents wurde die Dnipro-Wasserkraftstation in Saporischschja, das größte Wasserkraftwerk der Ukraine, während eines russischen Raketenangriffs auf die ukrainische Energieinfrastruktur getroffen.

Trotz eines Feuers, das an der Station ausbrach, betonte das Unternehmen, dass keine Gefahr eines Durchbruchs besteht und die Situation unter Kontrolle ist. Darüber hinaus wurde der Verkehr über den Dnipro-Damm in Saporischschja nach dem Angriff blockiert, wie von der Polizei in der Region Saporischschja berichtet wurde.

Der Dnipro-Damm liegt am Fluss Dnipro nördlich des Stausees Kachowka, ist 800 Meter lang und hält einen Wasserreservoir von etwa 3,3 Kubikkilometern auf. Im vergangenen Jahr zerstörten russische Streitkräfte den Kachowka-Damm und das benachbarte Wasserkraftwerk, das unterhalb des Dnipro-Damms liegt. Diese Zerstörung verursachte eine humanitäre und ökologische Katastrophe im Süden der Ukraine.