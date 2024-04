Warum Donald Trump 175 Mio. Dollar Kaution gezahlt hat...

Von Euronews mit AP

🇺🇸 Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat im Betrugsprozess jetzt 175 Millionen US-Dollar hinterlegt - und damit die Pfändung seines Unternehmen vorerst abgewendet.

Donald Trump hat im Betrugsprozess jetzt 175 Millionen US-Dollar - etwa 160 Millionen Euro - hinterlegt. Falls er den New Yorker Prozess um die Manipulation des Wertes der Trump Organization verliert, muss der Ex-Präsident fast eine halbe Milliarde Dollar zahlen. Wenn er das Verfahren gewinnt, bekommt Trump die bereits als Kaution hinterlegte Summe zurück.

Nach einem Einspruch der Anwälte des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers - die sagten, es sei unmöglich 454 Millionen Dollar aufzubringen - hatte das Gericht den vorab zu zahlenden Betrag reduziert.

Auch die Pfändung von Trumps Firma ist vorerst abgewendet.

Das New Yorker Berufungsgericht hatte dem ehemaligen Präsidenten 10 Tage Zeit gegeben, um das Geld zusammenzubekommen. Kurz vor dem Verstreichen dieser Frist zahlte der Geschäftsmann die Summe ein.

Trump beklagte "Hexenjagd" gegen ihn

In einem Zivilprozess ist Donald Trump dazu verurteilt worden, der Autorin E. Jean Carroll mehr als 88 Millionen Dollar zu zahlen. Die 80-Jährige hatte den 77-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt und ihm zudem in einer Verleumdungsklage vorgeworfen, ihren Ruf ruiniert zu haben. Auch in diesem Prozess hatte Trump immer wieder von "Hexenjagd" gegen ihn gesprochen.