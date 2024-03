US-Republikaner: Nikki Haley zieht sich aus dem Rennen um Präsidentschaftskandidatur zurück

Von Euronews

Nach dem Super Tuesday steht es jetzt fest: Ex-Präsident Donald Trump wird für die Republikaner antreten.

Mit Nikki Haley hat sich nun auch die letzte Trump-Konkurrentin aus dem Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur der Republikaner zurückgezogen. Schon vor ihrer Stellungnahme berichteten US-Medien von dem Rückzug der ehemaligen Gouverneurin von South Carolina.

Damit macht Haley den Weg frei für Ex-Präsident Donald Trump, der sich am sogenannten Super Tuesday in den Vorwahlen in 14 von 15 Bundesstaaten, in denen abgestimmt wurde, gegen seine Konkurrentin durchsetzen konnte. Trumps Vorsprung ist inzwischen ohnehin quasi uneinholbar; er steht kurz davor, die 1215 Stimmen der Delegierten zu erreichen, die notwendig sind, um als Präsidentschaftskandidat der Republikaner bestätigt zu werden.

Dennoch schrieb Haley im Rennen um die Kandidatur Geschichte, indem sie als erste Frau überhaupt eine Vorwahl der Republikaner gewinnen konnte. In Washington D.C. und auch in Vermont ließ sie Trump hinter sich.

So läuft im Rennen um das Amt des Präsidenten der USA alles auf eine Revanche zwischen Donald Trump und Joe Biden heraus. Der amtierende US-Präsident erlebte ebenfalls einen erfolgreichen Super Tuesday und entschied in 15 von 15 Bundesstaaten die Vorwahlen der Demokraten für sich. Nur im US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa musste er eine parteiinterne Niederlage hinnehmen.

Am 5. November wird in den USA der nächste Präsident gewählt. Spätestens ab jetzt dürften sich Trump und Biden in ihren Wahlkämpfen voll auf ihren wahrscheinlichen Gegner konzentrieren.