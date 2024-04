Erdbeben erschüttert New York und Umgebung

Von Euronews mit AP

Das seltene Beben der Stärke 4,8 hat am Freitag New York erschüttert.

Ein Erdbeben hat am Freitagmorgen den dicht besiedelten Großraum New York City erschüttert, wie der US Geological Survey mitteilte. Bewohner:innen im gesamten Nordosten haben über ein Beben in einer Region berichtet, in der die Menschen es nicht gewohnt sind, Bodenbewegungen unter ihren Füßen zu spüren.

42 Millionen Menschen spüren das Erdbeben

Das Beben ereignete sich gegen 10 Uhr morgens Ortszeit und hatte eine Stärke 4,8. Es war in Lebanon zu spüren, in New Jersey, etwa 45 Meilen westlich von New York City und rund 80 Kilometer nördlich von Philadelphia.

Nach Angaben des USGS könnten die Erschütterungen mehr als 42 Millionen Menschen betroffen haben, die in diesem Gebiet leben. Das Notrufsystem der Stadt New York teilte in einem Beitrag in den sozialen Medien mehr als 30 Minuten nach dem Beben mit, dass es keine Berichte über Schäden oder Verletzungen in der Stadt gebe.

Die New Yorker Feuerwehr teilte etwa eine Stunde nach dem Beben in den sozialen Medien mit, dass sie "auf Anrufe reagiere und die strukturelle Stabilität prüfe", dass es aber "zur Zeit keine größeren Zwischenfälle" gebe.

Beben war noch mehr als 300 km weiter zu spüren

Menschen in Baltimore, Philadelphia, Connecticut und anderen Gebieten im Nordosten meldeten ebenfalls Erschütterungen. In der Nähe der Grenze zwischen Massachusetts und New Hampshire waren sekundenlange Erschütterungen zu spüren, die mehr als 300 Kilometer entfernt waren.

"Das Gebäude bebte, und ich dachte, die Decke über mir würde einstürzen", sagte der Rechtsanwalt Finn Dusenbery, der sich in einer Anwaltskanzlei im Zentrum von Manhattan befand. "Ich dachte tatsächlich, dass das Gebäude einstürzen würde, und als ich das spürte, wollte ich das Gebäude verlassen."