Israels Regierungschef erklärt, ein Datum für die Bodenoffensive der Armee in Rafah im Gazastreifen sei festgelegt worden.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat gesagt, dass ein Datum für eine Bodenoffensive in Rafah, dem Zufluchtsort von etwa 1,4 Millionen Menschen im Gazastreifen, festgelegt wurde. Eine Militäroperation in der Stadt an der Grenze zu Ägypten war zuvor auf internationale Kritik gestoßen.

Die militante Palästinenserorganisation Hamas hat gleichzeitig einen von Israel bei den Verhandlungen in Kairo vorgelegten Vorschlag über einen Waffenstillstand abgelehnt. Israels Drohung mit einer Invasion in Rafah "wirft Fragen über den Sinn der Wiederaufnahme von Gesprächen auf", erklärte Hamas-Sprecher Sami Abu Zahry gegenüber dem Sendert Al Jazeera.

Deutschland wegen Waffenlieferungen an Israel vor dem IGH

Vor dem Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag in den Niederlanden trägt an diesem Dienstag die Vertreterin Deutschlands die deutsche Position vor.

Nicaragua hatte wegen der deutschen Waffenlieferungen an Israel die Regierung in Berlin verklagt. Am Montag hatten Vertreter Nicaraguas die Unterstützung Deutschlands für Israel seit Beginn des Kriegs in Gaza kritisiert. Tania von Uslar-Gleichen, die Justiziarin des Auswärtigen Amts in Berlin, bezeichnete Nicaraguas Standpunkt vor der Presse in Den Haag als "extrem einseitig".

Deutschland verletzte seine Pflicht, Völkermord zu verhindern, sagte der nicaraguanische Botschafter in den Niederlanden Argüello Gómez. "Deutschland wusste und weiß, dass zumindest die Gefahr eines Genozids besteht." Indem es weiterhin Waffen an Israel liefere, habe Deutschland gegen die Völkermordkonvention von 1948 verstoßen,

Viele Juristen halten eine Veruteilung Deutschlands durch den Internationalen Gerichtshof für wenig wahrscheinlich.

USA versuchen, Israel von Rafah-Offensive abzuhalten

Die US-Regierung in Washington warnte erneut vor einer Bodenoffensive in Rafah, die "eine enorm schädliche Wirkung" haben würde.

Die USA drängen Israel, ein Abkommen zu akzeptieren, das die Befreiung der im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln und die Bereitstellung von Hilfsgütern für die palästinensische Zivilbevölkerung vorsieht.

Bei der UNO in New York wird über die Vollmitgliedschaft Palästinas beraten. Allerdings ist davon auszugehen, dass die USA diesen Antrag im UN-Sicherheitsrat ablehnen werden.

Zu den Gesprächen über eine Waffenruhe im Gazastreifen in Kairo gibt es tatsächlich widersprüchliche Berichte: ägyptische Medien sprechen von "bedeutenden Fortschritten", während Hamas- und israelische Vertreter sagen, dass keine Einigung in Sicht sei.

Nach Israels Ankündigung, die Armee habe sich aus der Stadt zurückgezogen, sind viele palästinensische Familie ins durch den Krieg zerstörte Khan Younis zurückgekehrt. Mindestens 33.207 Menschen - vor allem Frauen und Kinder - wurden nach Angaben des von der Hamas geleiteten Gesundheitslministeriums im Gazastreifen getötet und 75.933 verwundet. Israel hatte die Militäroperation gegen das Gebiet nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 mit mehr als 1.200 Toten gestartet.