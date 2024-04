Das Trauma der Erinnerung - Butscha zwei Jahre nach den Massakern

Von Shona Murray

Der brutale Charakter des russischen Krieges gegen die Ukraine wurde der Welt nach der Einnahme von Butscha und Irpin deutlich vor Augen geführt. Euronews war vor Ort, um herauszufinden, wie die Gemeinde am zweiten Jahrestag ihrer Befreiung damit zurechtkommt.

Die zerbombten Reste des örtlichen Krankenhauses und des Kulturzentrums von Butscha sind eine eindringliche tägliche Erinnerung.

Wir sprachen mit der damaligen stellvertretenden Bürgermeisterin Michailina Skorik-Schkariwska. Sie musste den Familien helfen, die Ermordeten zu bestatten und zu identifizieren.

"Das Ausmaß des Massakers sahen wir erst, als wir begannen, die Toten einzusammeln und überall zu exhumieren. Denn die Menschen hatten nicht die Möglichkeit, ihre Angehörigen auf die übliche Weise auf den Friedhöfen zu beerdigen, sondern in ihren Höfen, auf den Plätzen, in unseren schönen Parks, und das war sehr schockierend. Und es war sehr schwer, die Toten zu identifizieren und mit den Angehörigen zu verhandeln. Das Schrecklichste war, mit den Müttern zu verhandeln."

"Um eine getötete Person zu begraben, muss man sie persönlich identifizieren, und jemand muss der Mutter helfen, das getötete Kind zu holen, und das war die schlimmste Erfahrung meines Lebens."

Die russische Armee eroberte Butscha und Irpin als Teil ihres Plans, die Hauptstadt Kiew einzunehmen.

Die ukrainische Verteidigung zerstörte die Brücke über den Fluss Irpin und schlug den Vormarsch der russischen Armee zurück.

Skorik-Schkariwska: "Die Russen verübten noch Hinrichtungen. Gefangene hatten die Arme gefesselt und wurden aus nächster Nähe von hinten in den Kopf geschossen. An diesem Übergang sahen wir mindestens zwölf Tote, als Butscha befreit wurde. Die Russen hatten uns nicht erlaubt, die Toten zu begraben, um die Zurückgebliebenen zu ängstigen. Das hatten wir während des Donbass- oder Krimkrieges noch nie gesehen. Deshalb war Butscha für uns so schockierend. Butscha wurde zu einem wahren Museum der Kriegsverbrechen."

Während das Trauma der Verbrechen - Vergewaltigung, Hinrichtung, Ermordung von etwa 500 Menschen - die Ukrainer für immer verfolgen wird, kehren einige von ihnen zurück, um ihr Leben neu aufzubauen.

Sie flehen die Welt an, sie nicht im Stich zu lassen - während der Krieg in sein drittes langes Jahr geht.