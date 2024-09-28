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Dagestan: 13 Tote bei Explosion an einer Tankstelle

Bergungsarbeiten nach einer Explosion an einer Tankstelle in einem Vorort der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala. 28. September 2024
Bergungsarbeiten nach einer Explosion an einer Tankstelle in einem Vorort der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala. 28. September 2024 Copyright  AP/МЧС России
Copyright AP/МЧС России
Von Euronews
Zuerst veröffentlicht am
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Staatstrauer in Dagestan nach einer Explosion an einer Tankstelle

Bei einer Explosion an einer Tankstelle in einem Vorort der Hauptstadt Machatschkala sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Dies berichtete der Pressedienst des Ministeriums für Notstandssituationen der Russischen Föderation.

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Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend in dem Dorf Nowy Chuschet.

Nach Angaben des Ministeriums für Notfallsituationen wurden durch die Explosion die Gebäude der technischen Station und der Kantine beschädigt, in denen sich zu diesem Zeitpunkt Menschen aufhielten. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt.

Nach einer Explosion an einer Tankstelle in einem Vorort der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala bergen russische Rettungskräfte einen Verletzten, 28. September 2024
Nach einer Explosion an einer Tankstelle in einem Vorort der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala bergen russische Rettungskräfte einen Verletzten, 28. September 2024 AP/МЧС России

Die Ursachen des Vorfalls werden derzeit ermittelt, ein Strafverfahren wegen der Tatsache der Explosionen eingeleitet.

"Es wurde ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens nach Teil 3 des Artikels 238 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Erbringung von Dienstleistungen, die nicht den Sicherheitsanforderungen an das Leben oder die Gesundheit von Verbrauchern entsprechen, was zum Tod von zwei oder mehr Personen durch Fahrlässigkeit führt) eingeleitet ", teilte die Agentur in einer Erklärung mit.

Die Behörden der Republik erklärten den 28. September zu einem Trauertag zum Gedenken an die Opfer.

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