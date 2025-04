WERBUNG

Die ersten 16 Migranten, die für die neuen, von Italien eingerichteten Asylzentren vorgesehen sind, haben ihre Reise nach Albanien angetreten.

Es handelt sich um ägyptische und bengalische Staatsangehörige, alle männlich, die sich nicht in einer akuten Notlage befinden. Sie wurden vom Schiff Libra der Marine aus dem Meer gerettet und gehörten zu den rund tausend Menschen, die sich auf dem Weg zur sizilianischen Insel Lampedusa befanden oder dort bereits angekommen waren.

Die Migranten werden voraussichtlich am Mittwoch im albanischen Hafen Shëngjin eintreffen, wo ihre Identität überprüft und Gesundheitsuntersuchungen durchgeführt werden. Die Prüfung der Voraussetzungen für die neuen Aufnahmeverfahren hat jedoch bereits an Bord begonnen.

Diejenigen, deren Unterlagen in Ordnung sind und die offiziell einen Asylantrag in Italien stellen möchten, werden in das etwa 20 Kilometer entfernte Gjader gebracht. Dort wurden ein Aufnahmezentrum, ein Repatriierungszentrum für abgeschobene Personen sowie eine Einrichtung für Straftäter errichtet.

Meloni : "Ein neuer Weg, der gemeinsam mit anderen beschritten werden kann"

Dies ist der erste Schritt des Abkommens, das im November 2023 von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihrem albanischen Amtskollegen Edi Rama unterzeichnet wurde.

"Italien hat mit der Unterzeichnung des Protokolls mit Albanien ein positives Zeichen gesetzt, um Asylanträge auf albanischem Boden unter italienischer und europäischer Jurisdiktion zu bearbeiten", erklärte Meloni am Dienstag im Senat während ihrer Mitteilungen vor dem Europäischen Rat am 17. und 18. Oktober.

"Dieser neue, mutige und beispiellose Ansatz entspricht dem europäischen Geist und könnte auch mit anderen außereuropäischen Ländern umgesetzt werden", fügte sie hinzu, trotz des Widerstands von Oppositionsparteien und verschiedener NGOs, die mit Migranten arbeiten.

"Es sind Menschen, die aufgenommen, registriert und in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht werden müssen, die den EU-Standards entsprechen", betonte Rama in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung La Stampa. "Das muss unter sicheren und humanitären Bedingungen geschehen", fügte der albanische Ministerpräsident hinzu, der erst am Dienstag Verhandlungen über eine EU-Mitgliedschaft aufgenommen hat.

Von der Leyens Vorschlag für Rückführungszentren außerhalb der EU

In dieser Angelegenheit hat Meloni stets volle Unterstützung von Ursula von der Leyen erhalten. Diese forderte die europäischen Staats- und Regierungschefs am Montag auf, aus den Erfahrungen Italiens in Albanien zu lernen.

"Wir sollten weiterhin mögliche Wege zur Entwicklung von Rückführungszentren außerhalb der Union erkunden, insbesondere im Hinblick auf einen neuen legislativen Vorschlag zur Rückführung", schrieb die Präsidentin der Europäischen Kommission in einem Brief.