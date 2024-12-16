Kursk: Nordkoreanische Soldaten bei Gefechten gefallen

Nordkoreanische Einheiten, die für Moskau kämpfen, haben am Wochenende in der russischen Region Kursk mindestens 30 getötete oder verwundete Soldaten zu beklagen, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst (HUR) am Montag mit.

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Es ist das erste Mal, dass Kyjiw über nordkoreanische Verluste in dieser Größenordnung und mit einigen Details berichtet.

"Aufgrund der Verluste werden die Angriffsgruppen mit frischem Personal, insbesondere aus der 94. separaten Brigade der nordkoreanischen Armee, aufgefüllt, um die aktiven Kampfhandlungen in der Region Kursk fortzusetzen", erklärte der ukrainische Geheimdienst in einer Erklärung, ohne Beweise zu nennen.

Nach massiven Angriffen am vergangenen Wochenende haben die ukrainischen Streitkräfte auch Bilder und Videos von getöteten russischen und nordkoreanischen Soldaten in der Region Kursk veröffentlicht.

Euronews konnte diese Aussagen nicht unabhängig verifizieren.

HUR meldete die Verluste, nachdem Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt hatte, dass eine "beträchtliche Anzahl" nordkoreanischer Soldaten an der Seite der russischen Streitkräfte an den Angriffsoperationen in Kursk teilgenommen habe. "Die Russen nehmen sie in kombinierte Einheiten auf und setzen sie bei Operationen in der Region Kursk ein", sagte er.

Nordkoreanische Truppen haben sich den russischen Streitkräften in anderen Frontabschnitten noch nicht angeschlossen, aber das könnte sich ändern, so Selenskyj. "Und wenn dies keine Eskalation ist, was ist dann die Eskalation, von der so viele sprechen?", fragte er.

Anfang November wurden die ersten Zusammenstöße zwischen nordkoreanischen und ukrainischen Truppen in Kursk gemeldet. Selenskyj erklärte am 1. Dezember, dass bereits nordkoreanische Soldaten im Kampf für Russland getötet worden seien, nannte aber keine Zahlen.

Ukrainische und westliche Beamte schätzen, dass über 10.000 nordkoreanische Soldaten in Kursk zusammengezogen wurden, um die russischen Streitkräfte bei ihrem Versuch zu unterstützen, die ukrainischen Streitkräfte aus der russischen Grenzregion zu vertreiben.

Nordkoreanische Truppen eröffneten nach Angaben von HUR das Feuer auf eine russische Einheit

HUR berichtete am Samstag weiter, dass nordkoreanische Truppen, die in Kursk operieren, kürzlich Fahrzeuge des tschetschenischen Spetsnaz-Bataillons "Achmat" beschossen und dabei acht tschetschenische Soldaten getötet haben sollen. Der tödliche Zwischenfall wurde wahrscheinlich durch die Sprachbarriere zwischen den beiden Einheiten verursacht, die für Russland kämpfen.

Der ukrainische Militärgeheimdienst stellte zudem fest, dass die mangelnde Fähigkeit zur effektiven Kommunikation die Kampfkoordination zwischen den beiden Truppen behindert.

Die ukrainische Hauptverwaltung des militärischen Nachrichtendienstes teilte außerdem mit, dass das russische Militär besondere Schutzprotokolle für Orte eingeführt hat, an denen sich nordkoreanisches Personal aufhält.

Demnach müssen sich russische Soldaten vor dem Betreten dieser Gebiete einer Inspektion unterziehen, und ihre Telefone und andere elektronischen Geräte werden konfisziert.