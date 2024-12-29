Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

Mehr als 170 Tote nach Flugzeugabsturz in Südkorea, nur wenige Überlebende

Flugzeugabsturz in Südkorea
Flugzeugabsturz in Südkorea Copyright  Maeng Dae-hwan/AP
Copyright Maeng Dae-hwan/AP
Von Euronews
Zuerst veröffentlicht am Zuletzt aktualisiert
Teilen Kommentare
Teilen Close Button
Den Link zum Einbetten des Videos kopieren Copy to clipboard Link kopiert!

Das Feuer brach aus, nachdem das Flugzeug wegen eines defekten Fahrwerks von der Landebahn abkam und in einen Zaun krachte.

Nur vier Tage nach dem mutmaßlichen Abschuss eines aserbaidschanischen Passagierflugzeugs durch russische Luftabwehrraketen hat es erneut eine Flugzeug-Katastropge gegeben. Auf dem internationalen Flughafen von Muan in Südkorea ist ein Passagierflugzeug mit 181 Insassen beim Landeanflug aus Thailand verunglückt.

WERBUNG
WERBUNG

Nach Angaben der Feuerwehr starben dabei wohl 179 der 181 Menschen an Bord, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtet.

Die Maschine der koreanischen Billigfluglinie Jeju Air mit 175 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern soll bei der Landung über die Landebahn hinausgeschossen und in einen Zaun gekracht sein. Das Flugzeug habe sofort Feuer gefangen.

Der Vorfall ereignete sich aufgrund eines defekten Fahrwerks, wodurch das Flugzeug von der Landebahn abkam und gegen einen Zaun prallte. In einem Video im südkoreanischen Fernsehen war zu sehen, dass die Boeing-Maschine ohne ausgeklapptes Fahrwerk über die Landebahn geschlittert ist und schließlich in Flammen aufgegangen ist. Yonhap berichtete unter Berufung auf die Behörden, dass ein Vogelschlag zu einer Fehlfunktion am Fahrwerk geführt haben könnte. 

Das Flugzeg war auf dem Rückflug von Bangkok. Nach Angaben der Rettungskräfte wird derzeit die genaue Brandursache untersucht.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Teilen Kommentare

Zum selben Thema

Flugzeugunglück in Südkorea: Razzia bei Jeju Air

Flugzeugabschuss: Putin entschuldigt sich bei Alijew für „tragischen Vorfall“

USA vermuten russischen Raketentreffer hinter Flugzeugabsturz