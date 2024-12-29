Mehr als 170 Tote nach Flugzeugabsturz in Südkorea, nur wenige Überlebende

Das Feuer brach aus, nachdem das Flugzeug wegen eines defekten Fahrwerks von der Landebahn abkam und in einen Zaun krachte.
Nur vier Tage nach dem mutmaßlichen Abschuss eines aserbaidschanischen Passagierflugzeugs durch russische Luftabwehrraketen hat es erneut eine Flugzeug-Katastropge gegeben. Auf dem internationalen Flughafen von Muan in Südkorea ist ein Passagierflugzeug mit 181 Insassen beim Landeanflug aus Thailand verunglückt.
Nach Angaben der Feuerwehr starben dabei wohl 179 der 181 Menschen an Bord, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtet.
Die Maschine der koreanischen Billigfluglinie Jeju Air mit 175 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern soll bei der Landung über die Landebahn hinausgeschossen und in einen Zaun gekracht sein. Das Flugzeug habe sofort Feuer gefangen.
Der Vorfall ereignete sich aufgrund eines defekten Fahrwerks, wodurch das Flugzeug von der Landebahn abkam und gegen einen Zaun prallte. In einem Video im südkoreanischen Fernsehen war zu sehen, dass die Boeing-Maschine ohne ausgeklapptes Fahrwerk über die Landebahn geschlittert ist und schließlich in Flammen aufgegangen ist. Yonhap berichtete unter Berufung auf die Behörden, dass ein Vogelschlag zu einer Fehlfunktion am Fahrwerk geführt haben könnte.
Das Flugzeg war auf dem Rückflug von Bangkok. Nach Angaben der Rettungskräfte wird derzeit die genaue Brandursache untersucht.