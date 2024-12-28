Flugzeugabschuss: Putin entschuldigt sich bei Alijew für „tragischen Vorfall“

WERBUNG

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich am Samstag bei Ilham Alijew, dem Präsidenten von Aserbaidschan, für den laut Kreml „tragischen Zwischenfall“ im russischen Luftraum entschuldigt. Das teilte der Kreml in einer offiziellen Erklärung mit.

Die Passagiermaschine der Aserbaidschan Airlines war am 25. Dezember in Kasachstan abgestürzt, nachdem sie von etwas getroffen worden war, das Sicherheits- und Waffenexperten als eine russische Luftabwehrrakete vermuteten. 38 Menschen waren bei dem Absturz um ums Leben gekommen. 29 Personen überlebten den Crash.

Putin habe Alijew in dem Telefongespräch mitgeteilt, dass die russische Luftverteidigung aktiv war, als ein Flugzeug der Aserbaidschan Airlines versuchte, in Grosny zu landen, bevor es abstürzte, so der Kreml.

Fragen zur Art der Raktete

„Während dieser Zeit wurden Grosny, (die Stadt) Mozdok und Wladikawkas von ukrainischen Kampfdrohnen angegriffen, und die russische Luftabwehr wehrte diese Angriffe ab“, sagte Putin laut Kreml zu Alijew. Dass der Flug 8432 von einer russischen Rekete abgeschossen wurde, sagte Putin nicht direkt.

Aserbaidschan nahm ebenfalls Stellung und bestätigte die Kontaktaufnahme des Kremls am Samstag. Man hatte festgestellt, dass das Passagierflugzeug der Aserbaidschan Airlines im russischen Luftraum "einer externen physikalisch-technischen Störung ausgesetzt war, die zum völligen Verlust der Kontrolle führte. Das Flugzeug wurde in Richtung Aktau (Kasachstan) umgeleitet und konnte nur dank des Mutes und der Professionalität seiner Piloten notlanden".

Der Präsident hob hervor, dass der Rumpf des Flugzeugs zahlreiche Löcher aufwies und dass Passagiere und Besatzungsmitglieder während des Flugs durch Fremdkörper verletzt wurden, die in die Kabine eingedrungen waren. Aussagen von überlebenden Flugbegleitern und Passagieren bestätigten die Tatsache eines physikalisch-technischen Eingriffs von außen.

Die Untersuchungen des Flugzeugabsturzes in Aktau hatten sich zuletzt darauf konzentriert, welche Art von Waffe den Absturz verursacht haben könnte. Das sagte Aserbaidschans Minister für digitale Entwicklung und Verkehr Rashad Nabijew am Freitag nach einem Gespräch mit den Überlebenden im benachbarten Kasachstan.

Am Donnerstag bestätigten aserbaidschanische Regierungsquellen gegenüber Euronews, dass eine erste Untersuchung ergeben habe, dass eine russische Boden-Luft-Rakete am Mittwoch auf das Flugzeug abgefeuert wurde, als es über Tschetschenien geflogen war.