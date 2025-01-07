Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Montag in einer Rede im Anschluss an die erste Kabinettssitzung des Jahres 2025 versprochen, die territoriale Integrität Syriens zu wahren und den Kampf seines Landes gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) fortzusetzen.

"Mit der epischen Revolution, die in unserem Nachbarland Syrien stattgefunden hat, hat eine neue Ära sowohl in diesem Land als auch in unserer Region begonnen", sagte er.

Erdoğan bekräftigte die türkische Unterstützung für Syrien und den Widerstand des Landes gegen eine drohende Destabilisierung und warnte, Ankara werde rasch gegen wahrgenommene Bedrohungen vorgehen.

"Wenn wir in dieser Hinsicht ein Risiko sehen, werden wir schnell die notwendigen Schritte unternehmen", sagte Erdoğan.

Seine Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, da die tödlichen israelischen Luftangriffe auf Syrien fortgesetzt werden und Waffen und militärische Infrastrukturen zum Ziel haben. Seit dem Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 hat Israel Hunderte von Luftangriffen in dem Land durchgeführt, die es jedoch selten zugibt. Israel behauptet, seine Ziele seien vom Iran unterstützte Gruppen, die den gestürzten syrischen Präsidenten Baschar al-Assad unterstützten.

In seiner Rede ging der türkische Staatschef auch auf die jahrzehntelange Kampagne des Landes gegen die PKK ein und sagte: "Der Kreis schließt sich für die separatistische Organisation und ihre Ausläufer (in Syrien)", womit er sich auf die Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Nordsyrien bezog.

Erdoğan versprach, eine "terrorfreie Türkei" möglichst mit friedlichen Mitteln, notfalls aber auch mit Gewalt zu erreichen, womit er sich möglicherweise auf einen Vorschlag seines ultranationalistischen Bündnispartners bezog, der die Freilassung des inhaftierten PKK-Führers Abdullah Öcalan im Gegenzug für die Auflösung der Gruppe vorsieht.

Zuletzt bombardierte der NATO-Staat auch wieder verstärkt kurdische Gebiete im Nordosten Syriens. Während des Aufstands in Syrien, der sich in einen Konflikt verwandelt hat, haben die kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) eine halbautonome Enklave im Nordosten Syriens geschaffen und sich weder mit al-Assad in Damaskus noch mit den Rebellen, die ihn zu stürzen versuchen, vollständig verbündet.

Ankara betrachtet die SDF als eine Schwesterorganisation seines Erzfeindes, der PKK, die es als terroristische Organisation einstuft. Die Türkei führt regelmäßig Angriffe gegen kurdische Kämpfer und Zivilisten in Syrien und im benachbarten Irak durch und beschuldigt sie, mit der PKK verbunden zu sein.

Auch ohne die Familie al-Assad scheint die Haltung Ankaras unverändert zu sein. Dies zeigte sich bei dem wegweisenden Besuch des türkischen Außenministers Hakan Fidan in Syrien, als er bei seinem Treffen mit dem De-facto-Führer von Hay'at Tahrir al-Sham, Ahmad al-Sharaa, seine harte Haltung gegenüber der kurdisch geführten Gruppe bekräftigte.