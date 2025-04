WERBUNG

Donald Trump ist am Montag als 47. Präsident der Vereinigten Staaten offiziell an die Macht zurückgekehrt, was er als "historisches politisches Comeback" bezeichnete.

Nach seiner Vereidigung im US-Kapitol in Washington D.C., hielt er eine rund 30-minütige Rede - für Trumps Verhältnisse relativ kurz.

Hier sind die sechs wichtigsten Erkenntnisse aus der Rede:

1.Freie Meinungsäußerung

Trump versprach, die "freie Meinungsäußerung zurückzubringen", indem er die staatliche Zensur abschafft - eine wahrscheinliche Anspielung auf seine Unterstützung für große soziale Medien und Tech-Unternehmen. Während der Rede saßen Tech-CEOs wie Elon Musk, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos eine Reihe vor Trumps neuem Kabinett. Wie sich das auf die Versuche der EU auswirken wird, die Tech-Giganten zu regulieren, wird in den kommenden Tagen und Wochen eine wichtige Frage sein.

2. "Bohren, Baby, bohren"

Trump rief zu einem "nationalen Energienotstand" auf, um eine höhere Produktion zu ermöglichen. Im Anschluss an seine Rede teilte das Weiße Haus mit, dass die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen werden - das zweite Mal, dass Trump aus dem freiwilligen Abkommen zur Eindämmung der Treibhausgasemissionen aussteigt. EU-Beamte, die den Green Deal verwalten, werden die Auswirkungen von Trumps Politik mit Spannung erwarten.

3.Territoriale Ansprüche vom Mars bis Panama

In einer offensichtlichen Anspielung auf seinen Plan, den Mars zu besiedeln, versprach Trump, "unser Territorium zu erweitern". Er wiederholte auch außenpolitische Pläne, erwähnte den Krieg zwischen Israel und der Hamas und behauptete fälschlicherweise, dass "China den Panamakanal betreibt", aber dass "wir ihn uns zurückholen werden". Anfang des Monats hatte er auch militärische Gewalt nicht ausgeschlossen, um die Kontrolle über die wichtige Wasserstraße zu übernehmen.

4. Ungesagt blieb...

Trump erwähnte nicht die Randalierer, die wegen des Angriffs auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 verurteilt worden waren - ein bemerkenswertes Versäumnis, da er zuvor erklärt hat, er wolle viele von ihnen schon heute begnadigen.

5. Nur noch zwei Geschlechter

Der neue Präsident deutete an, dass er die Politik des ehemaligen Präsidenten Joe Biden in Bezug auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion rückgängig machen werde. Er sagte, dass seine Regierung nur noch zwei Geschlechter - männlich und weiblich - anerkennen und die Bemühungen stoppen werde, "Ethnizität und Geschlecht in jeden Aspekt des öffentlichen und privaten Lebens zu integrieren".

6. MAGA im Land der unbegrenzten Möglichkeiten

Trump versprach, das Ansehen der USA auf der Weltbühne zu verbessern, und meinte, "Amerikas Niedergang" sei vorbei. Außerdem betonte er, seine Rückkehr ins Oval Office sei "Beweis dafür, dass man nie glauben sollte, dass etwas in Amerika unmöglich ist".