In einer Rede vor Reportern in seinem Privatclub Mar-a-Lago in Florida schloss der designierte US-Präsident Donald Trump nicht aus, militärischen Zwang anzuwenden, um die Kontrolle über Grönland und den Panamakanal zu erlangen.

Es war das zweite Mal, dass er nach seinem Wahlsieg im November eine Pressekonferenz abhielt, und weniger als zwei Wochen vor seinem Amtsantritt am 20. Januar.

Trump wiederholte kürzlich seine scheinbar weit hergeholten Vorschläge, dass die USA Grönland und Kanada übernehmen sollten. Letzteres geschah wenige Stunden, nachdem der langjährige kanadische Premierminister Justin Trudeau seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Es war ein "Fehler", den Panamakanal zu verschenken

In der Pressekonferenz sagte Trump, es sei ein "Fehler“, den Panamakanal zu verschenken. Auf die Frage eines Reporters, ob er "der Welt versichern“ könne, dass er keinen militärischen oder wirtschaftlichen Zwang anwenden werde, um die Kontrolle über Gebiete wie Grönland und den Panamakanal zu übernehmen, antwortete Trump: "Ich werde mich nicht darauf festlegen“.

Er sagte, dass er für militärische Gewalt in Kanada nicht offen sei, obwohl er ausdrücklich "wirtschaftliche Gewalt“ als eine mögliche Option erwähnte. "Wir geben jedes Jahr Hunderte von Milliarden aus, um uns um Kanada zu kümmern“, und fügte hinzu: “Wir brauchen ihre Autos nicht, wir brauchen ihr Bauholz nicht, wir brauchen nichts, was sie haben.“

Zu Grönland befragt, sagte Trump: "Ich weiß nicht, ob Dänemark einen Rechtsanspruch darauf hat, aber wenn ja, sollten sie es aufgeben, weil wir es für die nationale Sicherheit brauchen.“ Sollte Dänemark sich nicht zu einer "Lösung“ entschließen, fügte er hinzu, "würde ich Dänemark auf sehr hohem Niveau einen Tarif anbieten.“

Kritik an Bidens Regierung

Trump nutzte seine Pressekonferenz auch, um sich über Präsident Joe Biden zu beschweren, der seine Machtübernahme untergräbt. Er hatte ein Verbot von Offshore-Energiebohrungen in den meisten Bundesgewässern erlassen.

Biden, dessen Amtszeit in zwei Wochen abläuft, nutzte seine Befugnisse im Rahmen des Outer Continental Shelf Lands Act, um Offshore-Gebiete entlang der Ost- und Westküste, den östlichen Golf von Mexiko und Teile der nördlichen Beringsee in Alaska vor der künftigen Verpachtung von Erdöl- und Erdgasvorkommen zu schützen. Insgesamt wurden von Biden etwa 625 Millionen Hektar Bundesgewässer von der Energieexploration ausgenommen - ein Schritt, der möglicherweise nur durch einen Akt des Kongresses rückgängig gemacht werden kann.

"Ich werde das wieder rückgängig machen", sagte Trump vor Reportern. Er versprach, die Sache vor Gericht zu bringen, "wenn es sein muss“.

Trump sagte, Bidens Bemühungen - Teil einer Reihe von Maßnahmen, die die Regierung des Demokraten zum Abschluss ihrer Amtszeit ergriffen hat - würden seine Pläne untergraben.

"Wissen Sie, sie haben mir gesagt, dass wir alles tun werden, um den Übergang zur neuen Regierung reibungslos zu gestalten“, sagte Trump. "Es ist nicht reibungslos.“

Aber Bidens Team hat dem Trump-Team Zugang und Gefälligkeiten gewährt, die der republikanische Ex-Präsident Biden nach seinem Wahlsieg 2020 zunächst verweigert hatte. Trumps neue Stabschefin Susie Wiles sagte in einem am Montag veröffentlichten Interview mit Axios, dass der Stabschef von Biden "sehr hilfreich“ gewesen sei.

In ausführlichen Äußerungen wetterte Trump auch gegen die Arbeit des Sonderberaters Jack Smith, der die inzwischen eingestellten strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn wegen seiner Rolle beim Aufstand im Kapitol am 6. Januar und wegen des Besitzes von Geheimdokumenten nach seinem Ausscheiden aus dem Amt im Jahr 2021 beaufsichtigte. Es wird erwartet, dass das Justizministerium bald einen Bericht von Smith veröffentlichen wird, in dem er seine Ermittlungen zusammenfasst, nachdem die Strafverfahren durch Trumps Sieg im November eingestellt wurden.