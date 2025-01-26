Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu hat erklärt, dass vertriebene Palästinenser erst dann in den nördlichen Gazastreifen zurückkehren dürfen, wenn die zivile Geisel Arbel Yehoud von der Hamas freigelassen wird.

Die Israelis erklärten, Yehoud hätte diese Woche im Rahmen des letzten Geisel- und Gefangenenaustauschs von der Hamas freigelassen werden sollen.

Ein hochrangiger Hamas-Beamter sagte, Yehoud werde nächste Woche freigelassen. Gründe für die Verzögerung wurden nicht genannt.

Palästinenser warten im Zentrum des Gazastreifens in der Hoffnung, in den Norden zurückkehren zu können, 25. Januar, 2025 Abdel Kareem Hana/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Hunderte von Palästinensern versammelten sich am Samstag in Wadi Gaza im Zentrum des Gazastreifens in der Hoffnung, wieder in den nördlichen Teil des Streifens zu gelangen.

Wadi Gaza ist der Fluss und das Feuchtgebiet, das den Norden vom Rest des Streifens trennt.

"Ich warte von Augenblick zu Augenblick. Die nächsten Stunden trennen uns von unserer Rückkehr in den nördlichen Gazastreifen. Ich warte auf die Erlaubnis, nach meinem Sohn zu suchen, der im Krieg getötet wurde, und ihn angemessen zu bestatten", sagte eine Palästinenserin.

Der Rückzug des israelischen Militärs aus den bewohnten Gebieten und die Erlaubnis zur Rückkehr der vertriebenen Palästinenser ist einer der Punkte, die im Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas vereinbart wurden, der am 19. Januar in Kraft getreten ist.

Von der Hamas freigelassene israelische Soldatinnen winken einer palästinensische Menschenmenge zu, bevor sie dem Roten Kreuz in Gaza-Stadt übergeben werden, 25. Januar 2025 Abed Hajjar/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Ein weiterer Bestandteil des Waffenstillstandsabkommens ist der Austausch von Hamas-Geiseln gegen palästinensische Gefangene. Gemäß der Vereinbarung wird die Hamas in der ersten sechswöchigen Phase 33 Geiseln freilassen und im Gegenzug werden Hunderte von Palästinensern, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, entlassen.

Am Samstag fand der zweite derartige Austausch statt, als die Hamas die israelischen Soldatinnen Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy und Liri Albag freiließ.

Sie wurden am Samstagmorgen in Fahrzeugen des Roten Kreuzes aus dem Gazastreifen gefahren. Nur Stunden später wurden 200 Palästinenser aus Gefängnissen in Israel entlassen.

"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Wir haben nicht mit dieser Situation gerechnet, und wir haben nicht erwartet, dass mein Vater freigelassen wird, aber wir danken Gott", sagte Rana Raef al-Farra, deren Vater zu den am Samstag freigelassenen Palästinensern gehörte.

Palästinenser werden von einer Menschenmenge begrüßt, als sie im Gazastreifen ankommen, nachdem sie aus einem israelischen Gefängnis entlassen wurden, 25. Januar 2025 Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Unterdessen haben die Angehörigen der Geiseln, die noch immer von Hamas-Kämpfern im Gazastreifen festgehalten werden, bei einer wöchentlichen Demonstration in Tel Aviv US-Präsident Donald Trump aufgefordert, Druck auf Benjamin Netanjahu auszuüben, damit dieser die zweite Phase des Waffenstillstandsabkommens einleitet.

"Extremisten in Netanjahus Koalition drohen damit, seine Regierung zu stürzen, wenn er den Krieg in Gaza nicht wieder aufnimmt", sagte Zahiro Shahar Mor, dessen Onkel Avraham Munder immer noch in Gefangenschaft ist.

"Mr. Trump, lassen Sie dies nicht zu. Fordern Sie Netanjahu auf, das Abkommen in seiner Gesamtheit umzusetzen und die Verhandlungen für Phase zwei jetzt zu beginnen."

Die nächste Phase des Abkommens umfasst Schritte zur dauerhaften Beendigung der Kämpfe. Sie sieht vor, dass die Hamas die verbleibenden Geiseln freilässt, während Israel sich bereit erklärt, rund 1.000 Palästinenser freizulassen.

Demonstranten fordern die sofortige Freilassung der Geiseln, die im Gazastreifen von der militanten Hamas-Gruppe festgehalten werden, in Tel Aviv, 25. Januar 2025 Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Das israelische Militär wird in dieser Phase auch einen vollständigen Truppenabzug aus dem Gazastreifen durchführen.

In der dritten und letzten Phase geht es um den Wiederaufbau des Gazastreifens. Es wird erwartet, dass die Hamas die Leichen der in Gefangenschaft verstorbenen Geiseln aushändigt und im Gegenzug von Israel einen Plan für den Wiederaufbau des Streifens erhält.

Die Einzelheiten der Phasen zwei und drei sollen in den sechs Wochen der ersten Phase ausgearbeitet werden.

Die Hamas löste den Krieg im Oktober 2023 mit einem grenzüberschreitenden Angriff auf Israel aus, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und 250 weitere als Geiseln nach Gaza verschleppt wurden.

Palästinenser inmitten der Zerstörung, die die israelische Luft- und Bodenoffensive in Jabaliya angerichtet hat, 20. Januar 2025 Abed Hajjar/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Israel reagierte darauf mit einer verheerenden Offensive, bei der mehr als 46.000 Palästinenser getötet wurden. Nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden, die nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterscheiden, sind mehr als die Hälfte der Toten Frauen und Kinder.

Nach Angaben der UNO vom Samstag wurden mehr als 13.000 Kinder bei den Kämpfen getötet.

Der Konflikt hat den Nahen Osten destabilisiert, weltweite Proteste ausgelöst und auch politische Spannungen innerhalb Israels verdeutlicht.