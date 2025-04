International Erleichterung über das Inkrafttreten der Waffenruhe

Von Euronews

Trotz ihrer mehrstündigen Verzögerung hat die Waffenruhe im Gazastreifen, die am Sonntagvormittag in Kraft trat, und insbesondere die Freilassung der ersten israelischen Geiseln weltweit für Erleichterung gesorgt.

Der scheidende US-Präsident Joe Biden betonte, dass es nun an der Trump-Regierung liege, zur Umsetzung des Abkommens beizutragen. „Ich habe mich gefreut, dass unser Team in den letzten Tagen mit einer Stimme gesprochen hat. Das war notwendig, effektiv und beispiellos“, bekräftigte er. "Der Erfolg wird Beharrlichkeit und fortgesetzte Unterstützung für unsere Freunde in der Region erfordern sowie den Glauben an Diplomatie, die durch Abschreckung gestützt wird.“

Sein designierter Nachfolger Donald Trump, der an diesem Montag ins Amt eingeführt wird, postete zur Freilassung der drei ersten Geiseln: „Die Geiseln kommen heute frei! Drei wunderbare junge Frauen werden die ersten sein.“

Der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, zeigte sich „erleichtert“: "Mit Erleichterung stelle ich fest, dass endlich die ersten Geiseln freigelassen werden und humanitäre Hilfe eintrifft, da der Waffenstillstand in Gaza in Kraft tritt. Die Vereinbarung bringt einen dringend benötigten Hoffnungsschimmer in die Region. Alle Parteien müssen sich an das Abkommen halten. Frieden ist der einzige Weg in die Zukunft."

Die Präsidentin der Europäischen Kommission brachte ihre Hoffnung auf ein neues Kapitel in den israelisch-palästinensischen Beziehungen zum Ausdruck:

„Romi Gonen, Emily Damari und Doron Steinbrecher sind frei. Andere sollten folgen. Zu sehen, dass die Geiseln wieder mit ihren Familien vereint sind, erfüllt unsere Herzen mit Hoffnung. Möge dies der Beginn eines neuen Kapitels für Israel und das palästinensische Volk sein. Der Waffenstillstand muss halten. Europa wird ihn unterstützen“, schrieb Ursula von der Leyen im Netzwerk X.

Papst Franziskus dankte allen Beteiligten, die sich für das Abkommen über den Waffenstillstand eingesetzt hatten, und lobte die Rolle der Vermittler. Er bete, dass alle Geiseln nach Hause zurückkehren und ihre Angehörigen wieder in die Arme schließen können, und dass das Vereinbarte „respektiert wird“.

Franziskus betete auch, dass die dringend benötigte humanitäre Hilfe so schnell wie möglich in den Gazastreifen gelangen möge und dass die internationale Gemeinschaft beiden Seiten weiterhin helfen möge, „Dialog, Hoffnung und Frieden“ zu fördern.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte, Frankreich wolle mit anderen Nationen zusammenarbeiten, um die „vollständige Umsetzung“ des Waffenstillstands im Gazastreifen zu gewährleisten. Er begrüße die Tatsache, dass der israelische Ministerrat das Waffenstillstandsabkommen billigte und dankte den ägyptischen, katarischen und amerikanischen Vermittlern. Sein Büro teilte mit, dass Macron am Samstag mit den Familien der beiden französisch-israelischen Geiseln Ofer Kalderon und Ohad Yahalomi telefoniert habe, die sich noch in Gefangenschaft befinden.