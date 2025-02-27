Trump hält erste Kabinettssitzung mit Musk ab, will Ukraine nicht in NATO

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch die erste Kabinettssitzung seiner zweiten Amtszeit abgehalten und dabei eine breite Palette von Themen angesprochen- von der Wirtschaft der USA bis hin zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Trump lud auch den Tech-Mogul Elon Musk ein, das Wort zu ergreifen. Dieser saß am Rande der Sitzung und trug ein "Tech-Support"-Shirt und eine schwarzen "Make America Great Again"-Kappe.

Trump: EU gegründet, um "die Vereinigten Staaten zu betrügen"

Trump kündigte an, er werde die bereits in Aussicht gestellten Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren aus Kanada und Mexiko erheben. Er kündigte an, dass die harten Zölle, die im vergangenen Monat verschoben worden waren, um über Maßnahmen zur Grenzsicherung zu verhandeln, am 2. April in Kraft treten werden.

Der US-Präsident versprach außerdem, die Europäische Union mit Zöllen in Höhe von ebenfalls 25 Prozent zu belegen und behauptete, die EU sei gegründet worden, um die "Vereinigten Staaten zu betrügen".

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump der EU mit Zöllen droht. Letzte Woche sagte der republikanische Präsident, die EU sei den Vereinigten Staaten gegenüber "sehr unfair" gewesen, und plädierte dafür, Zölle auf Autoimporte und Arzneimittel zu erheben.

Trump behauptet, USA fühlten sich ausgenutzt

Auf der Kabinettssitzung betonte er, dass sich die USA ausgenutzt fühlten.

"Sie (die EU) akzeptieren unsere Autos nicht, sie akzeptieren im Wesentlichen unsere landwirtschaftlichen Produkte nicht, sie führen alle möglichen Gründe an, warum sie das nicht tun, und wir akzeptieren alles von ihnen, und wir haben ein Defizit von etwa dreihundert Milliarden mit der EU", sagte Trump.

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben die Zölle in der Vergangenheit entschieden abgelehnt und versprochen, sich gegen die Zölle zu wehren, falls sie eingeführt werden sollten. Auf die Frage eines Reporters, was passieren würde, wenn Länder versuchten, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, sagte Trump, sie könnten es versuchen, aber sie würden keinen Erfolg haben.

"Wir sind der Topf mit Gold. Alle wollen uns, und sie können Vergeltung üben. Aber es kann keine erfolgreiche Vergeltung sein, weil wir einfach einen kalten Entzug machen. Wir kaufen nichts mehr. Und wenn das passiert, haben wir gewonnen", antwortete Trump.

Trump: Ukraine kann NATO-Beitritt "vergessen"

In seiner Rede über den Krieg in der Ukraine wollte Trump nicht näher darauf eingehen, welche Zugeständnisse er von beiden Seiten verlangen würde. Die Bestrebungen der Ukraine, der NATO beizutreten, schloss der US-Präsident jedoch aus.

Trump sagte, Kiew könne einen Beitritt zu dem Militärbündnis "vergessen". "Ich denke, das ist wahrscheinlich der Grund, warum die ganze Sache begonnen hat", fügte er hinzu und bezog sich dabei auf die russische Invasion in der Ukraine in großem Stil.

Selenskyj am Freitag bei Trump

Es wird erwartet, dass der US-Präsident den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Freitag im Weißen Haus empfängt, wo sie ein Rohstoffabkommen unterzeichnen werden, das den USA als Gegenleistung für die fortgesetzte Unterstützung aus Washington Zugang zu den Mineralien der Ukraine gewährt.

Trump beklagt seit langem, dass die Vereinigten Staaten zu viele Steuergelder für die Unterstützung der Ukraine ausgeben. "Die vorherige Regierung hat uns in eine sehr schlechte Lage gebracht", sagte er.

Er glaubt, dass Kyjiw mit dem Abkommen die Chance hat, den USA etwas zurückzuzahlen: "Wir konnten ein Abkommen schließen, bei dem wir das Geld zurückbekommen, und zwar eine Menge Geld in der Zukunft."

Auf die Frage, welche Zugeständnisse vereinbart wurden, übergab Trump das Wort an Vizepräsident JD Vance, der sich gegen Berichte wandte, wonach der US-Präsident in den Gesprächen mit Putin Zugeständnisse gemacht habe.

"Jedes Mal, wenn der Präsident diplomatisch vorgeht, werfen Sie ihm vorschnell vor, Russland gegenüber Zugeständnisse zu machen", sagte Vance. "Er hat niemandem etwas zugestanden. Er macht nur die Arbeit eines Diplomaten. Und er ist als Präsident der Vereinigten Staaten natürlich der oberste Diplomat."

Musk sagt, ohne DOGE gingen USA bankrott

Der US-Präsident lud auch den Milliardär Elon Musk ein, bei dem Treffen zu sprechen. Der Milliardär ist nicht Mitglied des Kabinetts, hat aber eine führende Rolle im Department of Government Efficiency (DOGE).

"Das übergeordnete Ziel hier mit dem DOGE-Team ist es, das enorme Defizit anzugehen, das wir als Land einfach nicht aufrechterhalten können - zwei Billionen Dollar Defizit", sagte Musk. Er fügte hinzu, dass ohne DOGE "Amerika bankrott gehen wird".

Musk räumte ein, dass die DOGE bei ihren Bemühungen, die Staatsausgaben zu senken, Fehler machen könnte. Als Beispiel nannte er die versehentliche Streichung der Ebola-Präventionsprogramme von USAID durch das Ministerium. Musk betonte, dass es "keine Unterbrechung" der Dienste gegeben habe, bevor die Finanzierung wiederhergestellt wurde.

Seit seinem Amtsantritt am 20. Januar hat Trump vorübergehend alle Auslandshilfen eingefroren, auch für die Bekämpfung der Ausbreitung des tödlichen Virus. Ein USAID-Beamter sagte am Mittwoch, dass seit dem Einfrieren der Mittel keine Gelder für die Ebola-Bekämpfung der Behörde freigegeben worden seien.

Der Tech-Mogul verteidigte auch seine "Pulse Check"-E-Mails, in denen er von Regierungsmitarbeitern verlangt, ihre Arbeit der jeweils vergangenen Woche zu rechtfertigen, da sie sonst die Kündigung riskierten.

Er sagte, die Anforderung sei "keine hohe Messlatte", die es zu erfüllen gelte. Musk, der glaubt, dass bestimmte Personen auf der Gehaltsliste der Regierung tot oder fiktiv sind, sagte, dass die E-Mails dazu dienen, zu überprüfen, ob die Mitarbeiter real und lebendig sind und "eine E-Mail schreiben können".