Russlands Präsident Wladimir Putin hat den französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit Napoleon verglichen. Damit reagierte Putin auf die live übertragene Rede vom Mittwochabend, in der Macron Russland als Bedrohung für Europa bezeichnet hatte.

Der französische Präsident hatte vorgeschlagen, "die strategische Debatte über den Schutz unserer Verbündeten auf dem europäischen Kontinent durch unsere (nukleare) Abschreckung zu eröffnen“. Damit ist gemeint, dass Frankreichs Atomwaffen auch als Schutzschild für die europäischen Verbündeten dienen könnten.

Der russische Präsident sprach am Tag der Verteidiger des Vaterlandes, dem 6. März 2025, bei einem Treffen mit Müttern und Witwen von Soldaten, die in Russlands Krieg in der Ukraine gefallen waren.

"Wollen in die Zeit Napoleons zurückkehren"

Putin sagte: „Einige Leute können immer noch nicht stillsitzen. Es gibt immer noch Leute, die in die Zeit Napoleons zurückkehren wollen und vergessen, wie sie endete“, ohne Macron namentlich zu erwähnen.

Putin bezog sich auf den französischen Kaiser Napoleon Bonaparte, der 1812 versuchte, Russland zu erobern, aber besiegt wurde. Der Russlandfeldzug, der im Russischen auch als "Vaterländischer Krieg" – Отечественная война - bezeichnet wird, gilt als eine der größten militärischen Niederlagen der Frankreichs.

In einem Gespräch mit der Mutter eines getöteten russischen Soldaten versuchte Wladimir Putin dann, sein Land in Szene zu setzen, indem er sagte: „Sie (Russlands Feinde) haben den Charakter des russischen Volkes und der Vertreter der russischen Kultur im Allgemeinen unterschätzt.“

Übrigens hat Emmanuel Macron einen Tag später vom EU-Gipfel aus reagiert.

Der französische Präsident sagte, die einzige imperialistische Macht, die er derzeit in Europa sehe, sei Russland.