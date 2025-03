Trump droht mit Sanktionen gegen Russland

US-Präsident Trump hat Moskau ins Visier genommen, nachdem Russland zuvor eine groß angelegte Flut von Raketen- und Drohnenangriffen auf die Ukraine gestartet hatte.

WERBUNG

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag (Ortszeit) erklärt, er ziehe groß angelegte "Bankensanktionen, Sanktionen und Zölle" gegen Russland in Betracht, sollte Moskau in seinem andauernden Krieg gegen die Ukraine kein endgültiges Friedensabkommen erreichen.

In einem Schreiben auf seiner Plattform Truth Social formulierte Trump die Drohung als Reaktion darauf, dass Russland die Ukraine derzeit auf dem Schlachtfeld regelrecht "zerschmettert".

Moskau hatte über Nacht eine Welle von Raketen- und Drohnenangriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur gestartet, bei denen zehn Menschen, darunter ein Kind, verletzt wurden.

"An Russland und die Ukraine: Setzen Sie sich sofort an den Tisch, bevor es zu spät ist. Vielen Dank", so der US-Präsident.

Trumps Äußerungen stehen im Widerspruch zu Berichten von letzter Woche, wonach das Weiße Haus Beamte angewiesen hatte, Pläne zur Erleichterung der Sanktionen gegen Moskau auszuarbeiten. Sie kamen, nachdem Trump bei den europäischen Staats- und Regierungschefs die Besorgnis geweckt hatte, er mache Moskau Zugeständnisse, während er sich für einen Frieden in der Ukraine einsetzte.

Im Januar hatte Trump zunächst auch mit einer Verschärfung der Sanktionen gedroht, falls Putin sich weigern sollte, über ein Ende des russischen Krieges in der Ukraine zu verhandeln. Im Februar änderte sich seine Rhetorik jedoch, und US-Beamte räumten offen die Möglichkeit ein, die Sanktionen gegen Moskau zu lockern.

US-Finanzminister Scott Bessent erklärte letzten Monat gegenüber Bloomberg TV, dass der Kreml wirtschaftliche Erleichterungen erhalten könnte, je nachdem, wie das Land die Verhandlungen in den kommenden Wochen angehen würde.

Den einzigen Verursacher dieses Krieges zum Aufhören zwingen

Die USA haben nach der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 mehrere Runden weitreichender Sanktionen verhängt, die sich unter anderem gegen russische Banken und wichtige russische Unternehmen, Ausfuhrkontrollen für wichtige militärische und industrielle Komponenten sowie Oligarchen richten.

Bestimmte Vermögenswerte und Personen, die in Russlands Krieg verwickelt sind, wurden seit März 2014, als Russland die Krim annektierte, mit Sanktionen belegt.

Russland selbst hat signalisiert, dass es für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit offen ist. So erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow Ende Februar gegenüber Reportern, dass Russland über große Mengen an Seltenen Erden verfüge und Putin bereit sei, mit den USA an gemeinsamen Projekten zu deren Erschließung zu arbeiten.

Washington müsste wahrscheinlich die Sanktionen lockern, um ein formelles Wirtschaftsabkommen mit Moskau abzuschließen.

Der oberste ukrainische Präsidentenberater Andriy Yermak stimmte Trumps Worten zu und schrieb auf X: "Wir unterstützen härtere Sanktionen des Westens gegen Moskau und andere Maßnahmen."

"Die Angriffe auf die Ukraine müssen sofort aufhören, wenn Russland den Krieg wirklich beenden will", fügte Yermak hinzu.

Zuvor hatte Selenskyj seinen Vorschlag für einen zumindest vorübergehenden Waffenstillstand aus der Luft und zur See bekräftigt, nachdem russische Raketen und Drohnen die Ukraine über Nacht bombardiert hatten.

Die ersten Schritte zu einem wirklichen Frieden müssen darin bestehen, den einzigen Verursacher dieses Krieges, Russland, zu zwingen, solche Angriffe auf das Leben einzustellen", sagte der ukrainische Regierungschef. Anfang kommender Woche will Selenskyj zu Vorbereitungen für Gespräche mit den USA nach Saudi-Arabien reisen.