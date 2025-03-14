China und Russland fordern ein Ende der Nuklearsanktionen gegen den Iran

WERBUNG

China, Russland und der Iran haben gemeinsam die USA und den Westen aufgefordert, die Sanktionen gegen Teheran wegen seines Programms zur nuklearen Anreicherung aufzuheben.

Bei einem Treffen in Peking am Freitag führte der chinesische Vizeaußenminister Ma Zhaoxu Gespräche mit dem stellvertretenden russischen Außenminister Sergej Rjabkow und dem stellvertretenden iranischen Außenminister Kazoo Gharibabadi.

In einer gemeinsamen Erklärung, die von Ma verlesen wurde, forderten die drei eine Aufhebung der US-Sanktionen gegen den Iran wegen dessen Atomprogramm.

Die Gespräche fanden statt, nachdem Trump in einem Schreiben an den Obersten Führer des Irans versucht hatte, die Gespräche über die Begrenzung von Teherans rasch voranschreitendem Atomprogramm wieder aufzunehmen.

Der iranische Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei machte sich offen über Trumps diplomatische Bemühungen lustig und antwortete, er sei nicht an Gesprächen mit einer "tyrannischen Regierung" interessiert.

Die Teilnahme des Irans an Gesprächen mit China und Russland, um die USA zur Aufhebung der Sanktionen zu bewegen, scheint jedoch im Widerspruch zu seiner Haltung zu stehen.

China und Russland unterhalten dank verschiedener Energielieferverträge besonders enge Beziehungen zum Iran, während der Iran Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine mit so genannten Kamikaze-Drohnen versorgt hat. Alle drei Länder sind Mitglieder des BRICS-Bündnisses.

China und Russland waren zudem Parteien des ursprünglichen Abkommens von 2015, des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans, mit dem das iranische Programm zur nuklearen Anreicherung im Gegenzug für Sanktionserleichterungen eingeschränkt werden sollte.

Trump zog die USA während seiner ersten Amtszeit aus dem Abkommen zurück und sagte, es sei ein "schlechtes Geschäft".