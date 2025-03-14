Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

China und Russland fordern ein Ende der Nuklearsanktionen gegen den Iran

Der stellvertretende chinesische Außenminister Ma Zhaoxu traf mit dem stellvertretenden russischen Außenminister Sergej Rjabkow und dem stellvertretenden iranischen Außenminister Kazoo Gharibabadi zusammen
Der stellvertretende chinesische Außenminister Ma Zhaoxu traf mit dem stellvertretenden russischen Außenminister Sergej Rjabkow und dem stellvertretenden iranischen Außenminister Kazoo Gharibabadi zusammen Copyright  2025 Getty Images
Copyright 2025 Getty Images
Von Sertac Aktan mit AP
Zuerst veröffentlicht am
Diesen Artikel teilen Kommentare
Diesen Artikel teilen Close Button
Den Link zum Einbetten des Videos kopieren Copy to clipboard Copied

Das trilaterale Treffen in Peking fand statt, nachdem Donald Trump sich in einem Schreiben an den iranischen Staatschef gewandt hatte, um die Verhandlungen über das Atomprogramm wieder aufzunehmen.

WERBUNG

China, Russland und der Iran haben gemeinsam die USA und den Westen aufgefordert, die Sanktionen gegen Teheran wegen seines Programms zur nuklearen Anreicherung aufzuheben.

Bei einem Treffen in Peking am Freitag führte der chinesische Vizeaußenminister Ma Zhaoxu Gespräche mit dem stellvertretenden russischen Außenminister Sergej Rjabkow und dem stellvertretenden iranischen Außenminister Kazoo Gharibabadi.

In einer gemeinsamen Erklärung, die von Ma verlesen wurde, forderten die drei eine Aufhebung der US-Sanktionen gegen den Iran wegen dessen Atomprogramm.

Die Gespräche fanden statt, nachdem Trump in einem Schreiben an den Obersten Führer des Irans versucht hatte, die Gespräche über die Begrenzung von Teherans rasch voranschreitendem Atomprogramm wieder aufzunehmen.

Der iranische Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei machte sich offen über Trumps diplomatische Bemühungen lustig und antwortete, er sei nicht an Gesprächen mit einer "tyrannischen Regierung" interessiert.

Die Teilnahme des Irans an Gesprächen mit China und Russland, um die USA zur Aufhebung der Sanktionen zu bewegen, scheint jedoch im Widerspruch zu seiner Haltung zu stehen.

Related

China und Russland unterhalten dank verschiedener Energielieferverträge besonders enge Beziehungen zum Iran, während der Iran Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine mit so genannten Kamikaze-Drohnen versorgt hat. Alle drei Länder sind Mitglieder des BRICS-Bündnisses.

China und Russland waren zudem Parteien des ursprünglichen Abkommens von 2015, des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans, mit dem das iranische Programm zur nuklearen Anreicherung im Gegenzug für Sanktionserleichterungen eingeschränkt werden sollte.

Trump zog die USA während seiner ersten Amtszeit aus dem Abkommen zurück und sagte, es sei ein "schlechtes Geschäft".

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Diesen Artikel teilen Kommentare

Zum selben Thema

Attentat auf prominente Richter der Islamischen Republik

Für 20 Jahre: Russland und Iran beschließen strategische Partnerschaft

Iran baut nach eigenen Angaben sein Drohnen-Arsenal aus