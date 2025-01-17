Für 20 Jahre: Russland und Iran beschließen strategische Partnerschaft

Russlands Präsident Wladimir Putin und sein iranischer Amtskollege Massoud Peseschkian haben am Freitag in Moskau einen Vertrag über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet.

Der neue Pakt über eine „umfassende strategische Partnerschaft“ werde allen Bereichen der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern neue Impulse verleihen, sagte Putin.

„Ich bin überzeugt, dass die heutige Unterzeichnung unseres großen Vertrages der Entwicklung unserer Beziehungen einen großen Impuls geben und eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung schaffen wird“, betonte auch der iranische Staatschef, der im Kreml empfangen wurde. Dies war das dritte Treffen der beiden seit seiner Wahl im Juli.

Peseschkian bezeichnete Russland auch als freundliches und brüderliches Land.

Wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, wurde das Abkommen am Ende einer Zeremonie in Moskau unterzeichnet, nachdem der iranische Präsident einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten am Fuße der Kremlmauern niedergelegt hatte.

Wichtigster strategischer Sektor ist der Energiesektor

Der Vertrag hebt die Beziehungen zwischen Moskau und Teheran auf eine neue Ebene und umfasst laut Tass zahlreiche strategische Bereiche, allen voran die Energie.

Wie Putin ankündigte, hat Rosatom, ein staatliches russisches Kernenergieunternehmen, das gemeinsame Vorzeigeprojekt für den Bau von zwei neuen Reaktoren im iranischen Kernkraftwerk Buschehr gefördert.

Die weiteren Schlüsselbereiche der bilateralen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sind Verteidigung, Terrorismusbekämpfung, Finanzen, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Technologie.

Gegen ausländische Einmischung, für eine politische Ukraine-Lösung

„Unsere Länder halten an den Grundsätzen des Vorrangs des Völkerrechts, der Souveränität und der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten fest und wenden sich entschieden gegen jede Einflussnahme von außen“, sagte Putin bei dem Treffen.

„Die Beziehungen beruhen auf den Grundsätzen der Gleichheit, der Achtung und Berücksichtigung der gegenseitigen Interessen, der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung, die ständig in konkreten Handlungen zum Ausdruck kommen. Die vielseitige bilaterale Partnerschaft hat sich Jahr für Jahr weiterentwickelt“, so Putin auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die dreistündigen Gespräche.

Der Iran sei für eine politische Lösung des Konflikts in der Ukraine, sagte Präsident Peseschkian. „Feindseligkeiten und Krieg sind keine Lösung. Wir würden eine politische Lösung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland begrüßen. Wir müssen einander respektieren“, so Pezeshkian abschließend auf der gemeinsamen Pressekonferenz.