Mehr als 25 Stunden Widerstand: US-Senator Booker bricht mit Anti-Trump-Rede Rekord

Der demokratische Senator Cory Booker aus New Jersey hat geredet und zwar in einem Senatssaal ganze 25 Stunden und fünf Minuten.

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Zu Beginn seiner Rede am Montagabend schwor er, so lange zu sprechen, wie er "körperlich in der Lage" sei. Sein Rekord ist ein Zeichen des Widerstands gegen die weitreichenden Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump. Unterstützt wurde er von seinen demokratischen Kollegen, die ihm Redepause verschafften, indem sie ihm im Senatssaal Fragen stellten.

Durchhaltevermögen und vor allem nicht aufgeben, die Demokraten wollen ihren teils hren frustrierten und entmutigten Anhängern zeigen, dass sie alles tun, um Trumps Agenda zu widersprechen. Doch Booker bot auch einen historischen Moment des Trostes für eine Partei, die auf der Suche nach ihrem Weg nach vorne ist: Indem er mehr als eine Nacht und einen Tag lang im Senatssaal stand und sich weigerte, ihn zu verlassen, hatte er einen Rekord gebrochen, den einst der damalige Senator Strom Thurmond aus South Carolina aufstellte. Thurmond war gegen die Abschaffung der Rassentrennung. Vor 68 Jahren verhinderte er mit einem sogenannten Filibuster, bei dem er 24 Stunden und 18 Minuten ohne Unterbrechung sprach, die Abstimmung über das Bürgerrechtsgesetz. Später wechselte Thurmond zu den Republikanern.

"Ich bin trotz seiner Rede hier", sagte Booker, der im Senat offen über seine Wurzeln als Nachfahre von Sklaven und Sklavenhaltern sprach. Er fügte hinzu: "Ich bin hier, weil, so mächtig er auch war, das Volk mächtiger ist."

In seiner Rede prangerte Booker die Kürzungen bei den Sozialversicherungsämtern an, die von der Abteilung für Regierungseffizienz des Trump-Beraters Elon Musk vorgenommen wurden. Er las auch Briefe von Wählern vor, in denen es unter anderem um Trumps Pläne zur Annexion von Grönland und Kanada und eine "drohende Verfassungskrise" ging.

Booker, der seine zweite Amtszeit im Senat antritt, war ein erfolgloser Präsidentschaftskandidat im Jahr 2020, als er seine Kampagne von den Stufen seines Hauses in Newark aus startete. Er stieg aus, nachdem er sich gegenüber den anderen zahlreichen Kandidaten nicht durchsetzen konnte.

Da die Demokraten jedoch nach einer neuen Führungsgeneration suchen und von den alten Hasen an der Spitze frustriert sind, könnte Bookers Rede seinen Status als Führungsfigur in der Partei festigen.

Am Dienstagnachmittag verfolgten Zehntausende von Menschen Bookers Rede auf der YouTube-Seite des Senats sowie auf anderen Live-Streams. Eine kleine Gruppe versammelte sich vor dem Capitol, um ihn anzufeuern.

Booker sagte, er rufe letztlich alle US-Amerikaner dazu auf, nicht nur mit Widerstand gegen Trumps Aktionen zu reagieren, sondern auch mit Freundlichkeit und Großzügigkeit für die Menschen in ihren Gemeinden.

Er sagte: "Ich mag Angst haben - meine Stimme mag zittern - aber ich werde mich mehr zu Wort melden."