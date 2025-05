Marsch für das Leben in Budapest: Nicht nur für Opfer der Vergangenheit

WERBUNG

Die 21. Ausgabe des Marsches für das Leben fand in Budapest statt, um den Opfern des Holocausts zu gedenken. Er soll auch Ausdruck des Engagements für Menschenwürde und die Werte des Zusammenlebens sein.

Der diesjährige Marsch begann am Denkmal an der Donau, wo Michel Gourary, Leiter des Europäischen Marsches für das Leben, die Eröffnungsrede hielt.

"Wir sind heute zusammengekommen, um das Ende des Zweiten Weltkriegs zu feiern, der große Zerstörungen mit sich brachte. Und wir gedenken des 81. Jahrestages der Deportation und Vernichtung der ungarischen Juden in Auschwitz. Heute sind wir eine lebendige jüdische Gemeinde mit einem sicheren jüdischen Leben in Ungarn," sagte er.

Danach blies ein Rabbi das traditionelle jüdische Horn, das Schofar. Der Marsch wurde von Holocaust-Überlebenden angeführt.

"Der Marsch für das Leben ist in diesem Jahr vielleicht noch ergreifender als in den Jahren zuvor. 2025 marschieren sie nicht nur für die Opfer der Vergangenheit, sondern auch für diejenigen, die heute noch gefährdet sind, die immer noch Geiseln sind, die immer noch Ziel von Hass sind. Und auch für diejenigen, die an einem Ort leben, an dem sie Angst haben, zu sagen, dass sie Juden sind", sagte Andor Grósz, Vorsitzender des Verbands der jüdischen Gemeinden in Ungarn.

Lange Zeit habe er glauben wollen, dass das, was den Juden während des Zweiten Weltkriegs widerfahren sei, ein einmaliger und unwiederholbarer Schrecken gewesen ist, denn die menschliche Natur sei lernfähig und dunkle Ideen würden verschwinden, wenn man sie gemeinsam ablehne.

"Der 7. Oktober 2023 hat diesen Glauben erschüttert: Die menschliche Natur ändert sich nicht von selbst. Wenn wir nicht wachsam sind, kann die Gesellschaft kein Schutzschild gegen den Hass sein, sondern zu dessen Verbreiter werden", warnte er. "Doch gemeinsam können wir Rassismus und Ausgrenzung stoppen".

Im Jerusalemer Park wurden weiße Steine zum Gedenken an die Opfer der Hamas niedergelegt.

Internationaler Marsch für das Leben im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau - Oswiecim, Polen 24. April 2025.

Der Marsch für das Leben auf internationaler Ebene fand am 24. April in Polen statt. Angeführt von Holocaust-Überlebenden und freigelassenen Geiseln und deren Familien marschierten rund 12.000 Menschen zum ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Die Delegation der Opfer des Terroranschlags vom 7. Oktober wurde von der freigelassenen Geisel Eli Sharabi vertreten.

Eröffnet wurde der Marsch vom israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog und dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda. "Wir haben beide unserer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass der Krieg im Gazastreifen, der durch den Terroranschlag der Hamas auf Israel ausgelöst wurde, beendet werden kann. Wir hoffen, dass die Geiseln, die sich noch in den Händen der Hamas befinden, nach Hause zurückkehren können", sagte Andrzej Duda.