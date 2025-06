WERBUNG

Nach dem Verbot hat die Budapest Pride eine neue Bedeutung bekommen und ist zu einem starken Symbol des Widerstands gegen die anhaltenden Einschränkungen der Versammlungsfreiheit und der Menschenrechte durch die Regierung geworden.

Euronews-Journalisten vor Ort sprachen mit mehreren Teilnehmenden, die sagten, dass sie den Pride-Veranstaltungen zuvor gleichgültig oder sogar ablehnend gegenüberstanden, sich aber in diesem Jahr zur Teilnahme entschlossen, um für bürgerliche Freiheiten einzutreten und Solidarität mit der LGBTQ+-Gemeinschaft zu zeigen.

Greta Thunberg über Pride

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist anlässlich der Pride in Budapest. In einem auf Instagram geposteten Video beschuldigt sie den ungarischen Premierminister Viktor Orbán, einen verzweifelten Versuch zu unternehmen, die Veranstaltung zu verbieten. Thunberg bezeichnete die Pride als einen Protest und eine Feier der Liebe und nannte das Verbot einen "weiteren faschistischen Angriff auf die Menschenrechte."

Pride verboten, rechtsextremer Marsch erlaubt

Während die Budapest Pride offiziell verboten wurde, ließ die Polizei einen rechtsextremen Marsch zu. Die rechtsextreme 64 Counties Youth Movement hielt eine Veranstaltung auf demselben Platz in Budapest ab, auf dem sich später die Teilnehmenden der Pride versammelten. In der Zwischenzeit kündigte die Bewegung Unsere Heimat - eine kleine rechtsextreme parlamentarische Partei - einen Gegenmarsch entlang der gleichen Route wie die städtische Pride-Veranstaltung an. Beide rechtsextremen Veranstaltungen wurden von der Polizei genehmigt.

Budapest Pride ohne den wichtigsten Oppositionspolitiker

Peter Magyar befindet sich derzeit mit seinen drei Söhnen im Urlaub. Dennoch hat er auf Facebook eine deutliche Botschaft zur Budapest Pride gepostet:

"Wir bauen gemeinsam ein Land auf, mit allen Ungarn, in dem es keine Rolle spielt, woher man kommt, woran man glaubt, wen man liebt. Ich rufe alle Polizisten auf, alle ungarischen Bürger vor der Willkür einer gefallenen Macht zu schützen."

Über den "wahren" Grund, warum er Pride verpasst hat, wurde spekuliert. Magyar erklärte jedoch, dass es daran liege, dass seine Söhne Fußball spielten und sie ihren Familienurlaub um Sommersportlager herum organisieren müssten.

Politische Analysten hatten davor gewarnt, dass Premierminister Viktor Orbán mit dem Verbot der Pride wahrscheinlich versuchen würde, Péter Magyar, den Vorsitzenden der neuen größten ungarischen Oppositionspartei TISZA, zu provozieren. Die Partei hat eine breit gefächerte Anhängerschaft, die aus dem gesamten politischen Spektrum stammt. Magyar hat wiederholt betont, dass er alle Ungarn vertreten will, nicht nur eine ideologische Seite.

Für den Fidesz könnte es politisch von Vorteil sein, Magyar zu zwingen, eine klarere Haltung zu liberalen Themen - wie etwa den Rechten von LGBTQ+ - einzunehmen.

"Pride ist bereits ein Erfolg für den Fidesz", sagte der politische Analyst Zoltán Novák gegenüber Euronews, "weil sie es geschafft haben, dass sich die öffentliche Debatte um ein Thema dreht, das ihnen gehört, das in ihrer Sprache formuliert ist und das ein politisches Thema betrifft, bei dem sie die Unterstützung der Mehrheit genießen.

Die Orban-Partei Fidesz verliert weiter an Boden gegenüber ihrem Mitte-Rechts-Rivalen, der TISZA-Partei, und hat Mühe, der Strategie ihres Herausforderers Péter Magyar zu begegnen. Sein Wahlkampf konzentrierte sich auf die alltäglichen Sorgen der Ungarn - die zunehmende wirtschaftliche Not und den sich verschlechternden Zustand des Gesundheits- und Bildungswesens - und kontrastierte sie mit den Korruptionsskandalen und dem wachsenden Reichtum der Fidesz-Elite, einschließlich der Mitglieder der Familie von Ministerpräsident Orbán.

Dieser Ansatz hat zu einem deutlichen Meinungsumschwung in der Öffentlichkeit geführt. Nach der jüngsten Umfrage des angesehenen Median-Instituts liegt die TISZA nun 15 Prozentpunkte vor dem Fidesz. In der Zwischenzeit sind die regierungsnahen Meinungsforscher - normalerweise aktiv und lautstark - in ein ungewöhnliches Schweigen verfallen.

Der Parteivorsitzende der TISZA, Péter Magyar - früher mit der ehemaligen Justizministerin der Fidesz verheiratet - hat bewusst polarisierende politische Themen wie die Rechte von LGBTQ+ oder Themen, die bei den Wählern keinen Anklang finden, wie die Pressefreiheit, vermieden. Stattdessen hat er sich auf dringende, alltägliche Probleme konzentriert: Inflation, Korruption, den Zustand des Gesundheitswesens und die marode Infrastruktur, einschließlich des ungarischen Eisenbahnsystems.

Dem politischen Analysten Zoltán Novák zufolge hat die Fidesz die so genannten "Stolz-Gesetze" eingeführt, um Magyar in die Enge zu treiben und ihn zu einer Haltung zu zwingen, die sowohl konservative als auch liberale Wähler verprellen könnte. Während Magyar der Falle erfolgreich auswich, traten Reste der grün-liberalen Opposition auf den Plan, um das Thema zu verteidigen - und ermöglichten es Fidesz, die Kontrolle über das politische Geschehen teilweise zurückzugewinnen.