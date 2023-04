"Marsch der Lebenden" - Ungarn erinnert an die Holocaustopfer

In Budapest haben die Menschen an diesem Sonntag der ungarischen Opfer des Holocaust gedacht. In einem "Marsch der Lebenden" liefen die Teilnehmer*innen knappe zwei Kilometer zwischen zwei Gedenkstätten im Zentrum der ungarischen Hauptstadt.

Viele der inzwischen hochbetagten Holocaust-Überlebenden fuhren mit Elektro-Autos an der Spitze des Marschzuges. Erinnert wurde insbesondere an die Zwangsarbeiter in den Konzentrationslagern der Nazis.

Neu-Widmung

"Ein Teil dieses Marsches ist ein Akt der Rückbesinnung", sagte David Pressman, US-Botschafter in Ungarn. "Wir widmen uns neu, um die Kraft aufzubringen, uns mit denjenigen auseinanderzusetzen, mit denen wir nicht übereinstimmen, und uns gegen diejenigen zu stellen, die die Schwachen ins Visier nehmen, gegen diejenigen, die Hass opportunistisch einsetzen, gegen diejenigen, die die heilige Individualität eines jeden von uns nutzen, um zu spalten, auszugrenzen und zu entmenschlichen", so Pressman weiter.

Gastrednerin war ebenfalls Katharina von Schnurbein, Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission.

Für die Organisatoren war es wichtig, dass viele Holocaust-Überlebende und Träger des Ehrentitels "Gerechter unten der Völkern" an der Veranstaltung teilnehmen.

Nach der Gedenkveranstaltung in Budapest werden 155 Menschen von Ungarn nach Polen reisen, um am 18. April am Internationalen Marsch der Lebenden teilzunehmen, zu dem fast 10.000 Teilnehmer aus 54 Ländern erwartet werden.