Israel öffnet Feuer auf Hilfszentrum, 47 Palästinenser verletzt

Israelische Streitkräfte haben eine von den Israel und den USA unterstützte Logistikgruppe gestürmt, die Hilfsgüter an Zivilisten im Gazastreifen verteilt hat. Mindestens 47 Palästinenser wurden verletzt.

Zuvor hatten israelische Truppen das Feuer auf Tausende von Palästinensern eröffnet, nachdem Vertreter die Kontrolle über das Hilfszentrum verloren hatten.

Ajith Sunghay, Leiter des UN-Menschenrechtsbüros für die palästinensischen Gebiete, erklärte, dass das Feuer der israelischen Armee die meisten Verletzungen verursacht hat.

Israel hat sich noch nicht zu der Entwicklung geäußert. Es erklärte aber, dass es in der Nähe des Zentrums "Warnschüsse" abgefeuert hat, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen.

Das am Vortag von der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) eröffnete Verteilungszentrum war nicht auf die Tausenden von Palästinensern vorbereitet, die Hilfsgütern brauchen.

Die Palästinenser im Gazastreifen stehen seit 11 Wochen unter einer strengen israelischen Blockade, die die lebenswichtige Versorgung von Gütern vollständig blockiert.

Einige der Anwesenden berichteten der Nachrichtenagentur AP, dass Hunderttausende von Menschen mehrere Kilometer zurückgelegt hätten, um das Hilfszentrum zu erreichen, und dabei nahe gelegene Militärstellungen passiert hätten.

Am Nachmittag war das Zentrum überfüllt. Es kam zu Tumulten, in denen Menschen Zäune niederrissen und sich an den Einsatzkräften festhielten.

Die Mitarbeiter des Hilfszentrums verließen ihre Posten, so die Stiftung. "In einem Moment am späten Nachmittag war die Menge an Menschen im (sicheren Verteilungszentrum) so groß, dass das GHF-Team sich zurückzog, um einer kleinen Anzahl von Palästinensern im Gazastreifen die Möglichkeit zu geben, die Hilfsgüter in Sicherheit zu bringen", erklärte die GHF in einer Erklärung.

Palästinenser tragen Lebensmittel und humanitäre Hilfspakete, die von der Gaza Humanitarian Foundation geliefert wurden, 27. Mai 2025. Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu räumte in einer Rede am Dienstagabend ein, dass es bei der Verteilung von Lebensmitteln zu einem "kurzzeitigen Kontrollverlust" gekommen ist, der aber "wieder unter Kontrolle gebracht" wurde.

Berichten zufolge standen die meisten Menschen nach dem Besuch des überfüllten Zentrums mit leeren Händen da, obwohl es einigen wenigen gelang, Kisten mit Grundnahrungsmitteln wie Zucker, Mehl, Nudeln und Tahini zu ergattern.

"Es herrschte Chaos", erklärte Ahmed Abu Taha. Er hat Schüsse gehört und israelische Militärflugzeuge über sich gesehen. "Die Menschen waren in Panik."

Die GHF steht in ständiger Kontroverse, da ihr Gründungsdirektor, Jake Wood, am Sonntag wegen Bedenken hinsichtlich der Unparteilichkeit und Effektivität der Organisation zurückgetreten ist.

Es sei für die Gruppe nicht möglich, Hilfe zu leisten "und gleichzeitig die humanitären Grundsätze der Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit strikt einzuhalten", so Wood.

Die Vereinten Nationen und andere internationale Hilfsorganisationen lehnen eine Zusammenarbeit mit dem Zentrum mit der Begründung ab, dass dadurch grundlegende Werte gefährdet würden, die für die Erreichung der Zivilbevölkerung in allen Konfliktgebieten entscheidend sind.

Sie haben auch davor gewarnt, dass die neue Gruppe nicht in der Lage ist, die Anforderungen an die Ernährung von mehr als 2 Millionen Menschen im Gazastreifen zu erfüllen, der nach monatelangen Kriegen verwüstet ist.

Die Sprecherin des US-Außenministeriums, Tammy Bruce, erklärte, dass die Lieferung von Hilfsgütern an den Gazastreifen Vorrang hat, unabhängig davon, wer sie liefere. Sie beschuldigte auch die Hamas, Konvois der GHF daran zu hindern, Einzelpersonen zu erreichen.

Die Szenen am Dienstag schienen jedoch die Vermutung internationaler Hilfsorganisationen zu bestätigen, dass die GHF nicht in der Lage sei, den Bedarf im Gazastreifen zu decken.

UN-Sprecher Stéphane Dujarric bezeichnete die Szenen als "herzzerreißend."

Palästinenser öffnen eine Kiste mit Lebensmitteln und humanitären Hilfspaketen, im Mai 2025. Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Die GHF hat vier Zentren im Gazastreifen eingerichtet, um Lebensmittel in der Region Rafah zu verteilen. Sie setzt bewaffnete private Auftragnehmer ein, um die Zentren und den Transport der Hilfsgüter zu bewachen.

Israel erklärt, dass es die UN und andere Hilfsorganisationen ersetzen wird, die während des gesamten Krieges eine massive Verteilungsaktion koordiniert haben.

Die israelische Militärbehörde COGAT, die für die Koordinierung der Hilfe zuständig ist, teilte am Dienstag mit, dass 400 Lastwagen mit Nahrungsmitteln auf der Gaza-Seite des israelischen Hauptübergangs warteten, die UNO sie aber nicht abgeholt habe.

Ein UN-Sprecher in Genf erklärte gegenüber Journalisten, dass den israelischen Behörden "unsichere Routen" zugewiesen wurden, die für die Hilfsorganisationen eine Herausforderung darstellten. Die Menge an Hilfsgütern, die in der letzten Woche zugelassen wurde, sei "völlig unzureichend", fügte er hinzu.