Im Vorfeld der Gespräche zwischen den USA und Russland in Alaska haben die Ukraine und Europa Washington einen Gegenvorschlag für einen Waffenstillstand mit Russland unterbreitet, Das berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute europäische Beamte.

Der Vorschlag wurde dem US-Vizepräsidenten JD Vance, dem Außenminister Marco Rubio, dem Ukraine-Beauftragten Keith Kellogg und Steve Witkoff vorgelegt. Der Gegenvorschlag beinhaltet, dass die Ukraine und Europa an allen Verhandlungen mit Russland beteiligt werden sollten, und fordert gleichzeitig, dass vor allen weiteren Schritten zunächst der Waffenstillstand umgesetzt werden soll.

Der Gegenvorschlag wurde laut Beamten am Samstag bei einem Treffen mit hochrangigen US-Regierungsvertretern in Großbritannien vorgelegt.

Reaktion auf das geplante Alaska-Treffen zwischen Trump und Putin

Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, er werde sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen, auch ohne die Ukraine. Der russische Präsident war offenbar nicht bereit, sich mit Selenskyj zu treffen. Das für kommenden Freitag in Alaska geplante Treffen zwischen Trump und Putin wird als möglicher Durchbruch in dem seit mehr als drei Jahren andauernden Krieg angesehen.

Die Ukraine hat den russischen Waffenstillstandsvorschlag entschieden abgelehnt. Demnach sollen die ukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk an Russland abgetreten werden - im Gegenzug soll es einen vollständigen Waffenstillstand geben.

"Die Ukraine wird Russland nicht dafür belohnen, was es getan hat (...) die Ukrainer werden ihr Land nicht an den Besatzer abtreten", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag.

Reaktionen auf Alaska-Treffen

Das angekündigte Treffen zwischen Trump und Putin hat eine sofortige Reaktion der europäischen Staats- und Regierungschefs ausgelöst.

Vom britischen Premierminister Keir Starmer über den französischen Präsidenten Emmanuel Macron bis hin zum spanischen Präsidenten Pedro Sánchez haben fast alle Regierungs- und Staatschefs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert, um ihre Unterstützung für die Ukraine zu bekräftigen.

Selenskyj selbst veröffentlichte am Samstag ein Video, in dem er bekräftigte, dass Kiew nicht bereit sei, sein Territorium abzutreten, und forderte, in die Gespräche zur Beendigung des Krieges einbezogen zu werden.

Selenskyj: "Wir brauchen echten Frieden"

"Die Ukraine, Frankreich und alle unsere Partner sind bereit, so produktiv wie möglich für einen echten Frieden zu arbeiten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Russen niemanden mehr täuschen können. Wir alle brauchen ein echtes Ende des Krieges und eine solide Sicherheitsgrundlage für die Ukraine und andere europäische Nationen", schrieb Selenskyj auf X, nach seinem Gespräch mit Macron.

Macron äußerte sich nach dem Telefonat ebenfalls in den sozialen Netzwerken: "Die Zukunft der Ukraine kann nicht ohne die Ukrainer entschieden werden, die seit mehr als drei Jahren für ihre Freiheit und Sicherheit kämpfen."

"Auch die Europäer müssen Teil der Lösung sein, da ihre Sicherheit auf dem Spiel steht. Ich werde weiterhin eng mit Präsident Selenskyj und unseren europäischen Partnern zusammenarbeiten", erklärte der französische Präsident.

In Bezug auf sein Gespräch mit Sánchez sagte Selenskyj, er habe den spanischen Präsidenten über die diplomatische Lage und die Kontakte zu den Partnern informiert, und sie hätten sich über die nächsten Schritte verständigt.

"Das Wichtigste ist jetzt, sicherzustellen, dass Russland niemandem erneut seine unrealistischen Bedingungen aufzwingt. Es ist wichtig, dass Pedro und ich dieselbe Vision teilen: Die Stimme Europas muss gehört werden . Wir koordinieren unsere gemeinsame europäische Position. Wir sind bereit, so schnell und konstruktiv wie möglich auf einen gerechten Frieden hinzuarbeiten“, schrieb Selenskyj.

Der ukrainische Staatschef sprach anschließend mit dem Finnen Alexander Stubb über die Verteidigung der Grenzen und mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen über den Prozess zur Beendigung des Krieges. Mit Kristen Michal aus Estland erörterte er EU-Fragen, insbesondere den Stand der Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union.

"Die prinzipielle Haltung Estlands zu gleichen Bedingungen für die Ukraine und Moldawien auf ihrem Weg in die EU ist wichtig. Auf diesem Weg darf es keine Spaltung und keine Ungerechtigkeit geben. Die Einheit muss funktionieren“, erklärte Selenskyj.

Der Krieg geht weiter

Unterdessen starben am Samstag zwei Menschen in einem Vorort der ukrainischen Stadt Cherson. 16 Weitere wurden verletzt, als eine russische Drohne einen Kleinbus traf, wie der regionale Gouverneur Oleksandr Prokudin mitteilte.

Zwei weitere Menschen starben, nachdem eine russische Drohne ihr Auto in der Region Saporischschja getroffen hatte, wie der regionale Gouverneur Iwan Fedorow mitteilte.

Russische Truppen feuerten auch Drohnen auf die Stadt Charkiw ab. Eine davon traf ein Möbelgeschäft und verletzte fünf Menschen, berichtete der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terekhow.

Unter den Verletzten befand sich ein 17-jähriges Mädchen, und drei Frauen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, alle mit Splitterwunden.

Die ukrainische Luftwaffe gab an, 16 der 47 russischen Drohnen abgefangen zu haben, die über Nacht gestartet waren, während 31 Drohnen Ziele an 15 verschiedenen Orten trafen. Außerdem habe sie eine der beiden von Russland eingesetzten Raketen abgeschossen.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, seine Luftabwehr habe über Nacht 97 ukrainische Drohnen über Russland und dem Schwarzen Meer abgeschossen und am Samstagmorgen weitere 21.