Werbung

Russische Angriffe auf Westukraine: Mindestens ein Toter und 14 Verletzte

Rettungskräfte löschen ein Feuer in einem Geschäft, das durch einen russischen Raketenangriff in Saporischschja zerstört wurde, 18. August 2025
Rettungskräfte löschen ein Feuer in einem Geschäft, das durch einen russischen Raketenangriff in Saporischschja zerstört wurde, 18. August 2025
Copyright AP Photo
Von Euronews
Trotz aktueller Gespräche über ein Friedensabkommen greift Russland die Ukraine massiv an. Es wurden mindestens ein Toter und 14 Verletzte im Westen der Ukraine gemeldet.

Bei russischen Luftangriffen auf die Westukraine ist ein Mensch getötet worden, 14 weitere wurden verletzt.

Die Stadt Lwiw traf es besonders hart. Nach Angaben der ukrainischen Rettungsdienste kam dort eine Person ums Leben. Es gab drei Verletzte.

Der Gouverneur der Region, Maksym Kozytskyi, berichtete die Explosion habe 26 Wohnhäuser, einen Kindergarten und mehrere Bürogebäude beschädigt: "Lwiw hatte eine laute Nacht. Der Feind hat einen kombinierten Angriff mit Shahed-Drohnen und Raketen durchgeführt", sagte Kozytskyi.

Ukrainische Soldaten feuern eine selbstfahrende Haubitze vom Typ 2S22 „Bohdana“ auf russische Stellungen in der Region Saporischschja, 20. August 2025.
Ukrainische Soldaten feuern eine selbstfahrende Haubitze vom Typ 2S22 „Bohdana" auf russische Stellungen in der Region Saporischschja, 20. August 2025.

Auch die Stadt Mukatschewo wurde angegriffen. Eine Welle von Raketen und Drohnen verursachte Brände in einem großen Elektronikwerk. In der Region Rivne, etwa 304 Kilometer westlich der Hauptstadt Kyjiw, wurde Luftalarm ausgelöst. In der nordwestlichen Stadt Lutsk gab es weitere Explosionen.

Russland hat seine Luftangriffe auf die Ukraine trotz aktueller Gespräche über ein mögliches Kriegsende fortgesetzt. US-Präsident Donald Trump traf zunächst Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Alaska und sprach anschließend mit Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Weitere europäische Staats- und Regierungschefs waren bei dem Treffen in Washington dabei. Dort signalisierte Trump vage die Bereitschaft zu US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine, lehnte aber die Entsendung von Bodentruppen ab.

Zusicherungen gegen eine künftige Invasion Russlands sind zentral für die Zustimmung Kyjiws zu einem Friedensabkommen.

