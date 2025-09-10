Die Gaza-Hilfsflotte Global Sumud Flotilla (Gsf) meldete am Mittwoch einen neuen Drohnenangriff in tunesischen Gewässern vor Sidi Bou Said, weniger als 24 Stunden nachdem ein anderes Boot der Flotte angegriffen worden war.

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Die unter britischer Flagge fahrende Alma wurde "von einer Drohne angegriffen" und durch ein Feuer, das auf dem Oberdeck ausbrach, beschädigt", so die Aktivisten in den sozialen Medien.

Wie im Fall des Familienbootes am Dienstag, an dessen Bord sich auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg befand, sagte die Besatzung über den Einsatz einer Drohne aus und legte Videos der Überwachungskameras des Bootes vor, die die Hypothese eines Angriffs von außen zu unterstützen scheinen.

Im Fall der Alma zeigen die Bilder einen Aktivisten auf dem Vorderdeck und die anschließende Explosion.

"Das Feuer ist gelöscht und alle Passagiere und Besatzungsmitglieder sind in Sicherheit", versicherte die Aktivistengruppe und bestätigte ihre Entschlossenheit, Tunis in Richtung Gaza zu verlassen, sobald die letzten wetterbedingten und mechanischen Überprüfungen abgeschlossen sind.

Ziel ist es, der Bevölkerung des Gazastreifens eine Ladung Hilfsgüter zu bringen und die internationale Aufmerksamkeit auf die andauernde humanitäre Tragödie zu lenken, wie bei der vorangegangenen Mission, die mit der Verhaftung der Aktivisten durch die israelische Armee endeten.

Die tunesischen Behörden bestritten, dass der erste Angriff, der in der Nacht von Montag auf Dienstag erfolgte, von einer Drohne ausgeführt wurde, und sprachen stattdessen von einem durch eine brennende Zigarette ausgelösten Feuer im Bereich der Sicherheitsjacken.

In Tunis trafen sich die Aktivisten anschließend mit den Medien und prangerten die Absicht an, "die Mission zur Beendigung der Belagerung des Gazastreifens zum Scheitern zu bringen". Die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, schloss sich ihnen an, als sich Hunderte von Menschen aus Solidarität am Hafen der tunesischen Hauptstadt versammelten.

Die Gaza-Hilfsflotte umfasst rund 50 Boote aus über 40 Ländern. Die italienische Delegation, zu der auch zwei Parlamentarier und zwei Abgeordnete des Europäischen Parlaments gehören, soll am Donnerstag aus dem sizilianischen Hafen Augusta auslaufen.

Israels intensive Bombardierung des Gazastreifens begann, nachdem militante Hamas-Kämpfer am 7. Oktober 2023 den Süden Israels angegriffen hatten und dabei rund 1.200 Menschen, darunter viele Zivilisten, getötet wurden.

Die Hamas nahm 251 Menschen als Geiseln und hält derzeit 50 fest, von denen 20 noch am Leben sein sollen. Bei der anschließenden israelischen Offensive wurden nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen bisher mehr als 64.000 Palästinenser getötet, vor allem Frauen und Kinder.

Große Teile des Gazastreifens wurden dem Erdboden gleichgemacht, und fast alle der mehr als 2 Millionen Einwohner des Gebiets wurden vertrieben. Die Vereinten Nationen erklärten im vergangenen Monat, dass in der Gegend von Gaza-Stadt eine Hungersnot herrsche, und erwarten, dass sich diese bis Ende dieses Monats auf Deir al Balah und Khan Younis ausweiten wird.