Außenminister Marco Rubio wird voraussichtlich am Sonntag zu einem zweitägigen Besuch in Israel eintreffen. Die Reise findet nur kurz nach seinem Treffen mit dem Premierminister von Katar am Freitag statt. Es scheint ein Versuch der Vereinigten Staaten zu sein, die Beziehungen im Nahen Osten auszugleichen.

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Während seines Besuchs werden Rubio und die israelische Regierung "operative Ziele" im Gazastreifen und Amerikas Prioritäten in Bezug auf die Sicherheit Israels und des Nahen Ostens im weiteren Sinne erörtern. Der Schwerpunkt soll dabei auf der Verpflichtung der Trump-Administration liegen, "anti-israelische Aktionen einschließlich der einseitigen Anerkennung eines palästinensischen Staates zu bekämpfen", so das Außenministerium.

Der Besuch erfolgt wenige Tage nach dem israelischen Angriff auf Doha, bei dem angeblich militante Hamas-Kämpfer angegriffen wurden, die sich in Katar - einem wichtigen Vermittler bei den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas - versammelt hatten, um einen US-Vorschlag für einen Waffenstillstand zu erörtern.

Der Angriff löste im Nahen Osten Empörung aus und Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar schlossen sich in ihrer Wut zusammen, was Trumps erklärte Hoffnungen auf ein umfassenderes Friedensabkommen für den Nahen Osten zunichte machte.

Am Dienstag verurteilten die Vereinigten Staaten im UN-Sicherheitsrat den Angriff auf Doha. Trump versprach dabei Katar, dass sich so etwas nicht wiederholen werde, da es "weder Israel noch Amerikas Ziele voranbringe".

Rubio und Vizepräsident JD Vance trafen Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani im Weißen Haus. Der katarische Premierminister traf später mit US-Präsident Donald Trump und dem Sondergesandten Steve Witkoff in New York zusammen.

Als mögliches Zeichen für Trumps Unmut über den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu wird Rubio in Israel mit den Familien von Geiseln zusammentreffen, die noch immer von der Hamas festgehalten werden und von denen viele gegen die neuen israelischen Pläne zur Besetzung von Gaza-Stadt sind. Rubio wird "unterstreichen, dass die Rückkehr ihrer Angehörigen oberste Priorität hat", so das Außenministerium.

"Ich denke, dass es sich um eine Notfalltour handelt, die eine Art von Solidarität nach den Luftangriffen in Doha zeigen soll", sagte der ehemalige US-Diplomat Aaron David Miller, der von 1978 bis 2003 an israelisch-palästinensischen und anderen Nahost-Themen arbeitete.

"Sie versuchen, ein heikles Gleichgewicht zu finden, indem sie Irritation zeigen, aber keinesfalls irgendwelche bedeutsamen Maßnahmen gegen Israel ergreifen", sagte Miller, "Das ist ein schmaler Grat, auf dem die Regierung wandelt."