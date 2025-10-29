Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der nordwestlichen Stadt Gebze, wobei nach offiziellen Angaben unklar ist, ob es weitere Verletzte gibt.
In der nordwesttürkischen Stadt Gebze ist ein siebenstöckiges Gebäude eingestürzt, wobei fünf Mitglieder derselben Familie unter den Trümmern eingeschlossen wurden.
İlhami Aktaş, der Gouverneur von Gebze, bestätigte die Entwicklung am Mittwoch und sagte, es sei unklar, ob es Verletzte gebe.
Seine Äußerungen erfolgten, während Teams der Direktion für Katastrophen- und Notfallmanagement (AFAD) die Rettungsarbeiten vor Ort fortsetzten.
Die Ursache für den Einsturz des Gebäudes ist nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu derzeit noch unbekannt.
Der Bürgermeister von Gebze, Zinnur Büyükgöz, sagte jedoch gegenüber lokalen Reportern, dass der Einsturz möglicherweise durch den Bau einer U-Bahn in der Nähe verursacht wurde.
Der Vorfall in Gebze ereignete sich nur wenige Tage nach einem Erdbeben der Stärke 6,1, das am Montag den Westen der Türkei erschütterte und drei Gebäude und ein zweistöckiges Geschäft in der Stadt Sındırgı in der Provinz Balıkesir zum Einsturz brachte.
Türkische Beamte erklärten, die Gebäude seien unbewohnt gewesen, nachdem sie bei einem vorangegangenen Erdbeben beschädigt worden waren, und gaben an, es habe keine Berichte über Verletzte gegeben.
Insgesamt 22 Menschen gerieten bei dem Erdbeben in Panik, stürzten und zogen sich sol Verletzungen zu, sagte İsmail Ustaoğlu, der Gouverneur von Balıkesir.
Das Erdbeben vom Montag ereignete sich laut AFAD um 22:48 Uhr Ortszeit (20:48 Uhr MEZ) in einer Tiefe von fast 6 km. Auf das Beben folgten mehrere Nachbeben, die in Istanbul sowie in den nahe gelegenen Provinzen Bursa, Manisa und Izmir zu spüren waren.