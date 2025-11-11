Eine kürzlich eingeleitete Untersuchung versucht, Licht in eine Affäre zu bringen, die auf die Belagerung von Sarajevo zurückgeht - eine der blutigsten Episoden des Krieges in Bosnien-Herzegowina, der zwischen 1992 und 1996 rund 11.000 Menschen das Leben kostete.

Eine Untersuchung des Journalisten Ezio Gavazzeni, der sich seit langem mit Mafia und Terrorismus befasst, führte zur Entdeckung eines angeblichen Rings "falscher Soldaten", darunter auch italienische Staatsbürger, die dafür bezahlten, als Scharfschützen an der Front über die Hügel von Sarajevo eingesetzt zu werden. Von hier aus nahmen sie angeblich an dem Konflikt teil und schossen und trafen Zivilisten, Soldaten und Kinder.

Die von Gavazzeni und dem ehemaligen Richter Guido Salvini im Januar dieses Jahres eingereichte Klage führte vor kurzem zur Einleitung einer Untersuchung durch die Mailänder Staatsanwaltschaft.

Zeugenaussage eines ehemaligen 007

Das 17-seitige Dokument enthält eine Reihe von Zeugenaussagen und Kontakten mit bosnischen Quellen, die Anfang der 1990er Jahre die Anwesenheit italienischer Staatsbürger in einem Gebiet in der Nähe von Sarajewo meldeten. Auch Gavazzeni fügte dem Dokument einen Informationsaustausch mit einem ehemaligen 007 des bosnischen Militärgeheimdienstes bei.

Die Person behauptet, den damaligen militärischen Nachrichtendienst Sismi über die Anwesenheit von mindestens fünf italienischen "Scharfschützen" informiert zu haben. In der Klageschrift heißt es weiter, dass ein Zeuge auch die Herkunft der Männer genannt habe: Turin, Mailand, Triest. Derzeit hat die Staatsanwaltschaft noch keine Verhöre oder förmliche Eintragungen in das Register der Verdächtigen angeordnet.

Eine Geschichte, die einen Dokumentarfilm inspirierte

Die derart ungewöhnliche Geschichte wurde Thema für einen Film und inspirierte den Dokumentarfilm "Sarajevo Safari" des slowenischen Regisseurs Miran Zupanic, der im Jahr 2022 gezeigt und von Aljazeera Balkans und Arsmedia produziert wurde.

Heute ist der Dokumentarfilm, der das Phänomen der "Kriegstouristen" beschreibt, unter den Ausstellungsstücken zu sehen. Der Film sammelte anonyme Berichte von Ausländern, die während des Konflikts auf bosnisch-serbischen Linien gesichtet wurden.

Wie die Transfers stattfanden

In den Zeugenaussagen wird auch die Organisation der Reisen erwähnt, die angeblich mit Hilfe von Strukturen, die auf den serbischen Sicherheitsdienst zurückzuführen sind, und dank der logistischen Unterstützung von Unternehmen aus dem ehemaligen Jugoslawien stattfanden.

Wie in einem Artikel des East Journal vom Juli vergangenen Jahres über die Eröffnung der Akte berichtet wurde, fanden die Transfers der sogenannten "Safaristen" in aller Öffentlichkeit statt. Die Leute bezahlten für eine Reise, die sogar als normale humanitäre Mission dargestellt wurde. In Italien trafen sich die "Scharfschützentouristen" einmal im Monat in Magenta**,** westlich von Mailand, um in Busse nach Sarajewo mit Zwischenstopp in Triest zu steigen.

Ein 1995 im Corriere della Sera veröffentlichter Artikel mit dem Titel: "Urlaub in Bosnien, Schießerei inbegriffen" beschrieb das Phänomen bereits.

Unterschiedliche Tarife aufgrund von Tötungen

Ein weiteres makabres Detail: der Hinweis auf das Bestehen unterschiedlicher Quoten je nach den Opfern, ob es sich um Zivilisten, Soldaten oder Kinder handelt. Dieser Aspekt wird derzeit von den Richtern untersucht.

Eine Organisation, die auf jeden Fall zwei logistische Ebenen voraussetzte, eine in Italien für die Rekrutierung und die andere vor Ort für die Sortierung der "Kriegstouristen".

Vorerst stehen die Ermittlungen erst am Anfang, und Staatsanwalt Gobbis hat die Carabinieri von Ros gebeten, die notwendigen Untersuchungen durchzuführen, um den Wahrheitsgehalt der Dokumente zu klären. Aus rechtlicher Sicht, so der Artikel im East Journal, wird der Fall nach der Prüfung durch die zuständigen Justizbehörden in Italien in einem voraussichtlich komplexen und langwierigen Verfahren an die bosnische Justiz weitergeleitet.