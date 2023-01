Erklärt: Was macht den deutschen Leopard 2-Panzer so kampfstark?

Nach wochenlangem politischem Druck innerhalb und außerhalb des Landes hat Deutschland zugestimmt, Leopard-2-Panzer in die Ukraine zu schicken - ein möglicher Wendepunkt für das umkämpfte Land in seinem zermürbenden, langwierigen Kampf gegen Russland.

Deutschland wird Kiew 14 Leopard-2-Panzer und entsprechende Munition aus seinen nationalen Beständen sowie die notwendige Ausbildung für den Einsatz auf dem Schlachtfeld zur Verfügung stellen. Es wird auch den Export dieser in Deutschland hergestellten Panzer durch andere westliche Länder ermöglichen, die sich der internationalen Koalition anschließen möchten.

„Diese Entscheidung folgt unserer bekannten Linie, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Erklärung.

Aber was genau macht die Leopard-2-Panzer so wichtig?

Die Leoparden werden von Krauss-Maffei Wegmann (KMW), einem in München ansässigen Rüstungsunternehmen, entwickelt und von mehreren europäischen Ländern eingesetzt, darunter Polen, Spanien, Griechenland, Finnland, Schweden, Dänemark und die Schweiz sowie Kanada und die Türkei.

Laut KMW gibt es vier Modelle des Leopard 2: A4, A5, A6 und die neueste Ergänzung, den A7+, den das Unternehmen als den „fortschrittlichsten Kampfpanzer der Welt“ bezeichnet.

Deutschlands Entscheidung betrifft die A6-Version mit einer Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h, einer Reichweite von 450 Kilometern, einer 120-mm-Glattrohrkanone und einem 7,62-mm-Maschinengewehr.

Der Leopard hat „eine ziemlich starke Feuerkraft. Er kann also mit großer Reichweite verschiedene Munitionstypen abfeuern, die grundsätzlich auf das Ziel ausgerichtet werden können. Dazu kann man verschiedene Munitionstypen auswählen", erklärte Dr. Christian Mölling, Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) gegenüber Euronews.

„Er hat eine sehr ausgereifte Panzerung, was auch für die Panzerbesatzungen wichtig ist. Zu wissen, dass man nicht in Flammen aufgeht, wenn man getroffen wird. Es ist etwas, das Ihnen psychologisch hilft", so Mölling.

„Und der dritte Punkt ist die Manövrierfähigkeit“, ergänzte Mölling. „Es ist ein ziemlich schnelles Fahrzeug. Das verschafft Ihnen also auch einen gewissen taktischen Vorteil, wenn Sie ziemlich schnell ein- und ausfahren, aber auch Entfernungen in einer ziemlich kurzen Reichweite überwinden.“

Logistisch gesehen bieten die Leoparden einen entscheidenden Vorteil gegenüber Amerikas M1 Abrams und dem britischen Challenger 2: größere Lagerbestände.

„Es sind Ersatzteile, es sind Reparaturen, Wartungen und Überholungen, die erledigt werden müssen. Und da ist der Pool von Leopard viel größer“, sagte Mölling.

„Die Ersatzteile können sogar einfach durch das Ausschlachten aller Panzer geliefert werden. Die Zahl der Optionen, die Sie zum Bedienen haben, ist also viel einfacher und viel, viel größer. durch einfaches Ausschlachten aller Panzer können Sie Ersatzteile erhalten.“

Die Ukraine schätzt, dass sie 300 westliche Panzer benötigt, um eine Gegenoffensive zu starten, die Russland auf die Vorkriegslinien zurückdrängen kann.

KMW sagt, dass es bisher 3.500 Leopard-Einheiten in die ganze Welt geliefert hat, aber westliche Länder wollen sicherstellen, dass ihre eigenen militärischen Fähigkeiten nicht durch fortgesetzte Lieferungen an Kiew geschwächt werden.

Die ältesten Modelle von Leoparden werden am ehesten nach Kiew geschickt, während die europäischen Regierungen daran arbeiten, die verbleibenden Panzer aufzurüsten oder die neueste verfügbare Version zu kaufen, sagte Mölling.

„Sie müssen eine sehr schnelle Entscheidung über die Nachrüstung treffen. Gleichzeitig müssen Sie entscheiden, welche Art von Panzern in Zukunft einen wichtigen militärischen Unterschied machen wird, was durch den Ukraine-Krieg noch komplizierter wird“, sagte Mölling.

„Die logistische Nachhaltigkeit in einem großen Krieg bereitet Kopfschmerzen und kann selbst für die Streitkräfte ein Albtraum sein, da sie ohne diese Ausrüstung dastehen, wenn die Logistik nicht funktioniert.“