Die neue Chefin des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 hat davor gewarnt, dass der russische Präsident Wladimir Putin mit seiner Entschlossenheit, Chaos in die ganze Welt zu exportieren, die Regeln für Konflikte umschreibt und neue Sicherheitsherausforderungen schafft.

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In ihrer ersten öffentlichen Rede erklärte Blaise Metreweli, dass Großbritannien mit zunehmend unvorhersehbaren und vernetzten Bedrohungen konfrontiert sei, wobei sie den Schwerpunkt auf ein "aggressives, expansionistisches" Russland legte.

"Der Export von Chaos ist ein Merkmal und kein Fehler des russischen Ansatzes für internationales Engagement, und wir sollten uns darauf einstellen, dass dies so lange weitergeht, bis Putin gezwungen ist, sein Kalkül zu ändern", sagte sie.

Der MI6-Chef, genannt C, ist der einzige Mitarbeiter des Geheimdienstes, dessen Name öffentlich bekannt gegeben wird.

Die neue MI6-Chefin Blaise Metreweli AP Photo

Metreweli, die Ende September die Nachfolge von Richard Moore antrat, war zuvor Direktorin für Technologie und Innovation beim MI6.

Sie sagte, dass sowohl technologisches Know-how als auch menschliche Intelligenz der Schlüssel zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen seien und dass die MI6-Beamten "mit Codezeilen genauso vertraut sein müssen wie mit menschlichen Quellen, genauso fließend in Python wie in mehreren Sprachen."

Die Rede ist die jüngste in einer Reihe von Warnungen westlicher Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden vor der wachsenden hybriden Bedrohung durch Staaten wie Russland, Iran und China, deren Einsatz von Cyber-Tools, Spionage und Einflussnahme die globale Stabilität bedroht.

Vergangene Woche verhängte das Vereinigte Königreich Sanktionen gegen mehrere russische Medien wegen angeblicher Informationskriegsführung und gegen zwei chinesische Technologieunternehmen wegen "umfangreicher und wahlloser Cyber-Aktivitäten".

Metreweli ist die erste Frau auf diesem Posten seit der Gründung des MI6 im Jahr 1909.

Ein Arbeiter zeigt die Schäden an einer Produktionshalle nach einem russischen Raketenangriff auf das Kraftwerk von DTEK in der Ukraine, 10. Dezember 2025 AP Photo

Die beiden anderen großen britischen Geheimdienste haben die gläserne Decke in der Spionagewelt bereits durchbrochen.

Der Inlandsgeheimdienst MI5 wurde von 1992 bis 1996 von Stella Rimington und von 2002 bis 2007 von Eliza Manningham-Buller geleitet. 2023 wird Anne Keast-Butler Leiterin des elektronischen und Cyber-Geheimdienstes GCHQ.

Unterstützung für die Ukraine

Die Warnung der Spionagechefin kommt inmitten einer Reihe von diplomatischen Treffen, die darauf abzielen, die fast vierjährige russische Invasion in der Ukraine zu beenden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf sich am Sonntag in Berlin mit US-Gesandten und am Montag mit den Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich und Großbritannien.

Kyjiws Verbündete versuchen, die Unterstützung für die Ukraine zu verstärken, da Washington Druck ausübt, ein von den USA vermitteltes Friedensabkommen rasch zu akzeptieren.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy mit Keir Starmer, Emmanuel Macron und Friedrich Merz in der Downing Street 10 in London, 8. Dezember 2025 AP Photo

In einer separaten Rede sagte der Chef des britischen Militärs, Air Chief Marshal Richard Knighton, am Montag, Putins Ziel sei es, "die NATO herauszufordern, zu begrenzen, zu spalten und schließlich zu zerstören".

"Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass Putin bereit ist, Nachbarstaaten, einschließlich ihrer Zivilbevölkerung, anzugreifen... eine Bedrohung für die gesamte NATO, einschließlich Großbritanniens", wird Knighton sagen und argumentieren, dass Großbritannien sowohl ein stärkeres Militär als auch eine widerstandsfähigere Infrastruktur braucht, um der sich entwickelnden Bedrohung zu begegnen.