Musk gegen Polens Regierung: Ein Kräftemessen mit Big Tech

Der polnische Präsident Karol Nawrocki hat sein Veto gegen den Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Verordnung über digitale Dienste (DSA) in Polen eingelegt. Die Entscheidung löste sofort einen politischen Sturm aus - sowohl im Land selbst als auch in den sozialen Medien. Das Thema wurde unter anderem von Elon Musk, dem Eigentümer von Platform X, aufgegriffen, der kurz darauf schrieb: "Bravo!".

Der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für Digitalisierung, Krzysztof Gawkowski, sagte daraufhin, dass der Staat auf der Seite der Bürger stehen sollte und nicht auf der Seite der großen Tech-Plattformen.

"DiesesVeto ist kein Sieg, es ist eine Schande. Wir sollten unsere Bürgerinnen und Bürger vor digitalen Abwässern schützen und nicht die Interessen derer verteidigen, die sie im industriellen Maßstab produzieren", schrieb er auf X.

Der Digitalisierungsminister hatte bereits angekündigt, die Plattform X in Polen zu sperren, um auf die vulgären Äußerungen des Chatbots Grok von Elon Musk zu reagieren.

Streit um die Umsetzung von EU-Recht

Das mit einem Veto belegte Gesetz war technischer Natur - es sollte regeln, wie die Bestimmungen der EU-Verordnung über digitale Dienste (DSA), die in der gesamten Europäischen Union gilt, in Polen anzuwenden sind. Die DSA führt unter anderem neue Rechtsbehelfsmöglichkeiten für Plattformnutzer, eine größere Transparenz von Algorithmen und Verpflichtungen für große Technologieunternehmen ein, auf illegale Inhalte zu reagieren.

Der Präsident argumentierte, dass der Entwurf den öffentlichen Verwaltungen zu viel Macht übertrage und zu einer so genannten "offiziellen Zensur" führen könnte. Seiner Ansicht nach wäre ein schneller gerichtlicher Weg die bessere Lösung.

Die Regierung entgegnet jedoch, dass Polen ohne nationale Umsetzungsgesetze millionenschwere Geldstrafen von der Europäischen Union riskiert. Zudem würden die Nutzer ohne echten Schutz dastehen.

Laut der Journalistin und Digitalisierungsexpertin Sylwia Czubkowska ist die Reaktion von Elon Musk nicht überraschend:

"Elon Musk äußert sich seit mindestens eineinhalb Jahren regelmäßig zu den innen- und geopolitischen Angelegenheiten verschiedener Länder. Das ist immer ein Versuch, die öffentliche Debatte zu beeinflussen", sagte Czubkowska zu Euronews.

"In diesem Fall passt es auch zum protektionistischen Ansatz der US-Regierung, die die Interessen der US-Technologieunternehmen unterstützt, die den DSA seit Jahren kritisieren, denn je weniger Regulierung, desto leichter ist es für sie. Elon Musk hat wiederholt über das DSA als Zensur, kommunistisches und faschistisches Gesetz geschrieben".

Die Expertin betonte, dass Polen ungeachtet des Vetos weiterhin EU-Vorschriften umsetzen muss:

"Der DSA ist eine Verordnung und gilt daher automatisch. Das Fehlen eines Umsetzungsgesetzes bedeutet rechtliches Chaos und das Risiko hoher finanzieller Strafen.", unterstreicht sie.

Zensur oder Nutzerschutz?

Eines der umstrittensten Elemente des Verordnungsentwurfs war die Benennung des Amtes für elektronische Kommunikation als die Stelle, an die sich Nutzer bei Streitigkeiten mit Plattformen wenden können. Dazu gehören Situationen, in denen Inhalte, die gegen das Gesetz verstoßen - wie Drohungen, pädophiles Material oder Anstiftung zur Gewalt - von den Diensten nicht entfernt werden.

"Die vorgeschlagenen Lösungen sind nicht ideal, aber sie sind 'das Beste vom Schlechten'", schätzt Czubkowska ein. "In Polen haben wir keinen schnellen Weg zum Gericht. Fälle, die sich über Jahre hinziehen, zeigen, dass die Nutzer ohne einen Verwaltungsmechanismus praktisch hilflos gegen die Entscheidungen der Plattformen sind."

Ein Beispiel ist die Klage von Narkopolityka, einer Nichtregierungsorganisation, die sich mit Drogenaufklärung beschäftigt:

"Ihre Inhalte, ihre Konten, ihre Profile hat Facebook 2017 gesperrt. Sie zogen 2018 vor Gericht, der Fall wurde vom Bezirksgericht in Polen angenommen, das 2019 erfolgreich war. Das Urteil kam 2024, sieben Jahre nach den Sperren." erklärte die Expertin.

Was wird sich ändern, wenn die DSA in Kraft tritt?

"Es wird für uns einfacher werden. Wir werden einfach eine einheitliche Politik haben, und sei es nur in Fragen des Datenschutzes." fügte sie hinzu.

Big Tech gegen Nationalstaaten

Um die Bigtechs zu beeinflussen, braucht man nach ihrer Ansicht schlagkräftige Argumente:

"Das sind wirklich sehr mächtige Unternehmen, die jetzt auch eine sehr starke politische Unterstützung haben. Die Mächtigen respektieren die Mächtigen, also sind die einzelnen Staaten hier ziemlich schwach. Und diese gemeinsame europäische Aktion hat eine viel bessere Chance."

Czubkowska wies darauf hin, dass das Gesetz allein nicht ausreicht, um ethisches Verhalten von den größten Tech-Unternehmen zu erzwingen:

"Twitter hatte nie eine Vertretung in Europa. Es gab niemanden, bei dem man anklopfen konnte, wenn bei Twitter etwas schief lief. Und das ist nicht nur ein europäisches Problem. Es ist wirklich ein Problem für viele Länder auf der ganzen Welt."

"Brasilien, Australien oder Südkorea gehen viel härter gegen Plattformen vor als die Europäische Union. In Brasilien wurden Dienste, die Musk gehörten, vorübergehend blockiert, bis das Unternehmen die lokalen Gesetze einhielt", erinnerte sie sich.

Die Geschichte zeigt auch, dass große Plattformen sich schließlich anpassen.

"So war es auch bei RODO. Die Unternehmen protestierten, drohten und setzten dann die neuen Standards weltweit um. Das Internet ist nicht zusammengebrochen und die Nutzer haben nicht aufgehört, soziale Medien zu nutzen". fügte sie hinzu.

Wie geht es mit der Plattformregulierung in Polen weiter?

Nach Ansicht der Expertin ist die Verwirrung um das Gesetz ein Sturm im Wasserglas. Das Gesetz würde ohnehin in Kraft treten, und die Äußerungen zu diesem Thema hätten hauptsächlich Imagecharakter:

"Man wird die Muskeln spielen lassen, und in Polen wird man von sich sagen können, dass man hier die Verteidiger der Meinungsfreiheit ist. Was sie nicht mehr wissen oder nicht mehr wissen wollen, ist, dass Facebook Konten im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsmarsch massiv blockiert hat und es niemanden gab, an den man sich wenden konnte. Das war übrigens der Auslöser für die Diskussion in Polen über die willkürliche und private Zensur von Facebook im Jahr 2016."

Der Streit um die X-Posts selbst wird von Czubkowska als zweitrangig bewertet.

"Viel wichtiger als die 'Tiffs' in den sozialen Medien sind die rechtlichen Entscheidungen. Wer wen auf der X-Plattform gelobt oder kritisiert hat, ändert nichts daran, dass EU-Recht in Polen angewendet werden muss", so Sylwia Czubkowska abschließend.

Das Ministerium für Digitalisierung kündigte an, dass das Projekt zurückkehren wird - vielleicht in zwei Gesetzen: einem minimalen, das für die Umsetzung von DSA notwendig ist, und einem anderen, das detaillierter ist.